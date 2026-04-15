Exnovia de Brooklyn confirma actitudes tóxicas de la familia Beckham: 'Me causaron mucha ansiedad'

Exnovia de Brooklyn Beckham habla de su experiencia con la familia

En una entrevista para la revista HELLO!, la modelo británica Hana Cross recordó su relación con Brooklyn Beckham , la cual terminó hace más de seis años. Aunque asegura que esa etapa ya quedó en el pasado, reconoció que la atención mediática hacia ella ha vuelto a crecer recientemente, impulsada por la polémica que rodea al chef y la situación familiar que atraviesa actualmente.

Hana Cross y Brooklyn Beckham (Getty Images)

“Es difícil no volver a esa parte de mi vida, especialmente con toda esta polémica que está saliendo a la luz. Es difícil porque, en retrospectiva, no recuerdo esa época con cariño”, confesó.

Al hablar sobre su relación con el hijo mayor de los Beckham, Hana confesó que esa etapa tuvo un impacto en su salud mental: “Pasar tiempo con su familia me causó mucha ansiedad, para ser honesta”, contó. “Hubo muchas señales de alerta y cosas que sucedieron durante la relación que, en retrospectiva, deberían haberme hecho pensar y tal vez terminar la relación o alejarme de ella mucho antes de lo que lo hice”.

LOBrooklyn Beckham, Hana Cross y Victoria Beckham (Getty Images )

La modelo mantuvo una relación de nueve meses con Brooklyn antes de su ruptura en 2019, pero pese a que puede parecer poco tiempo, aseguró que formar parte del círculo cercano de los Beckham implicaba mucha presión.

“Solo tenía 20 o 21 años cuando salimos, acababa de empezar a trabajar como modelo y había pasado de vivir en una granja a mudarme a Londres y verme envuelta en una relación como esa. Es difícil saber qué es lo mejor que se puede hacer en esa situación”, explicó.