Después de meses de declaraciones públicas y especulación, la diseñadora Victoria Beckham rompió el silencio sobre la situación que enfrenta con su hijo mayor, Brooklyn Peltz Beckham . En una entrevista reciente con The Wall Street Journal habló de su papel como mamá.
Victoria Beckham rompe el silencio sobre conflicto con Brooklyn: 'Siempre hemos intentado ser los mejores papás'
La postura de Victoria ante conflicto con Brooklyn
Durante una conversación para la revista WSJ. Magazine, del The Wall Street Journal, Victoria, de 51 años, fue cuestionada sobre su relación con su hijo mayor, quien los acusó, en enero pasado, de ser padres manipulares y tóxicos, especialmente con su esposa, la actriz Nicola Peltz.
Aunque evitó dar nombrtes, la exintegrante de las Spice Girls recalcó el amor que tiene por sus hijos, fruto de su relación con el exfutbolista David Beckham: “Creo que siempre amamos muchísimo a nuestros hijos".
“Siempre hemos intentado ser los mejores papás que podemos ser”, añadió. “Y, ya sabes, hemos estado en el ojo público por más de 30 años y todo lo que hemos intentado hacer es proteger a nuestros hijos y amar a nuestros hijos. Eso es todo lo que realmente quiero decir al respecto".
Victoria se había mantenido en silencio desde que Brooklyn acusó a sus padres de intentar sabotear su relación con su esposa, Nicola Peltz Beckham , y de difundir “innumerables mentiras” en una serie de publicaciones en sus historias de Instagram en enero.
Entre sus mensajes, Brooklyn afirmó que sus papás habían intentado “sin parar arruinar” su relación con Nicola en nombre de la publicidad y que valoraban “la promoción pública y los patrocinios por encima de todo.”
Otras acusaciones incluyeron que sus papás intentaron “sobornarlo” para que “cediera los derechos” de su nombre antes de su boda y que Victoria “arruinó” su primer baile con Nicola al tomar la pista para bailar con él de forma "inapropiada".
Brooklyn escribió: “He permanecido en silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado,” y agregó, “Desafortunadamente, mis papás y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción más que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado".
“No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo controlado, estoy defendiéndome por primera vez en mi vida", añadió en ese momento.
Las declaraciones de Victoria llegan después de que David Beckham también reaccionara públicamente a las acusaciones de su hijo.
“Siempre he hablado sobre las redes sociales y el poder de las redes sociales. Para lo bueno y para lo malo”, dijo David durante una aparición en el programa financiero Squawk Box de CNBC el 20 de enero.
David añadió sobre sus cuatro hijos: “He intentado hacer lo mismo con mis hijos, educarlos. Cometen errores, pero a los hijos se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que trato de enseñarles".
“A veces también tienes que dejarlos cometer esos errores”, agregó en ese momento.
Las publicaciones de Brooklyn a principios de año llegaron después de meses de especulación sobre un distanciamiento entre él y sus papás.
Después de que compartiera esos mensajes, una fuente cercana a la situación dijo a PEOPLE que Brooklyn y Nicola, quienes se casaron en una ceremonia en Florida en abril de 2022, “nunca quisieron nada de esto".
“Solo querían vivir sus vidas en privado y estar casados, pero después de leer suficientes inexactitudes constantes sobre Nicola, un miembro de la familia ya había tenido suficiente y quiso aclarar las cosas el año pasado", señaló la fuente. “Y luego los Beckham tuvieron mucho tiempo para enmendar las cosas e intentar reparar el daño, y en cambio continuaron impulsando estas narrativas falsas, y Brooklyn y Nicola simplemente están cansados de ello. Brooklyn conoce su verdad y estaba listo para decirla".
Otra fuente con conocimiento de la situación también dijo a PEOPLE en enero que “David y Victoria han pedido repetidamente a Brooklyn y Nicola que se reúnan y hablen para poder avanzar… David ama a sus hijos. Son todo para él".
Sin embargo, una persona cercana a Brooklyn cuestionó anteriormente que David y Victoria hubieran intentado contactarlos de manera constante.