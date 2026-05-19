En medio de la ruptura familiar, Brooklyn Beckham reaparece para felicitar a su abuelo

Victoria Beckham organizó una gran fiesta para celebrar los 80 años de su papá, Anthony Adams. Aunque gran parte de la familia Beckham se reunió para esta fecha tan especial, los grandes ausentes fueron Brooklyn Beckham y Nicola Peltz.
Sin embargo, pese a no asistir al festejo familiar, el joven chef se hizo presente a través de sus redes sociales y le dedicó una tierna felicitación a su abuelo.
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Brooklyn Beckham envía felicitación a su abuelo en su cumpleaños
En medio de la disputa familiar que rodea actualmente a la familia Beckham, Brooklynreapareció en redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su abuelo Anthony Adams por su cumpleaños número 80.
A través de sus historias de Instagram, el joven empresario compartió una fotografía junto a él y escribió: “Happy 80th birthday papa I love you so much”, escribió.
Mientras Brooklyn compartió una emotiva felicitación para su abuelo, Victoria Beckham publicó varias fotos de la celebración familiar que organizó el pasado fin de semana. La reunión contó con música en vivo a cargo de Cruz Beckham y su banda, The Breakers, quienes fueron los encargados de ambientar la fiesta.
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El mensaje de Vitoria Beckham para celebrar el cumpleaños de su papá
A través de su cuenta de Instagram, Victoria Beckham compartió dos carruseles de fotografías acompañados de emotivos mensajes dedicados a su papá, Anthony Adams, quien cumplió 80 años de edad.
“Feliz cumpleaños papi, te queremos mucho mucho! ¡Gracias a todos nuestros amigos y familiares que ayudaron a hacerlo tan especial!”, escribió en su publicación.
En otro álbum, la diseñadora expresó su cariño y gratitud por la celebración familiar: “Una noche increíble celebrando a mi maravilloso padre. Gracias a todos nuestros amigos y familia, los queremos mucho!! ¡Feliz 80 cumpleaños, te queremos mucho mucho!”, agregó.
En las fotografías que Victoria Beckham compartió en redes sociales quedaron retratados varios momentos especiales de la celebración familiar. Entre ellos, destacó Anthony Adams disfrutando de la pista de baile junto a su esposa Jackie, madre de la diseñadora.
Otro detalle que llamó la atención fue que en los carruseles publicados también aparecieron las novias de sus hijos, Crus y Romero, como muestra de que ya las considera parte importante de la familia.