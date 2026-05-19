En medio de la ruptura familiar, Brooklyn Beckham reaparece para felicitar a su abuelo

El mensaje de Vitoria Beckham para celebrar el cumpleaños de su papá

A través de su cuenta de Instagram, Victoria Beckham compartió dos carruseles de fotografías acompañados de emotivos mensajes dedicados a su papá, Anthony Adams, quien cumplió 80 años de edad.

“Feliz cumpleaños papi, te queremos mucho mucho! ¡Gracias a todos nuestros amigos y familiares que ayudaron a hacerlo tan especial!”, escribió en su publicación.

En otro álbum, la diseñadora expresó su cariño y gratitud por la celebración familiar: “Una noche increíble celebrando a mi maravilloso padre. Gracias a todos nuestros amigos y familia, los queremos mucho!! ¡Feliz 80 cumpleaños, te queremos mucho mucho!”, agregó.

Familia Beckham (Instagram)

En las fotografías que Victoria Beckham compartió en redes sociales quedaron retratados varios momentos especiales de la celebración familiar. Entre ellos, destacó Anthony Adams disfrutando de la pista de baile junto a su esposa Jackie, madre de la diseñadora.

Otro detalle que llamó la atención fue que en los carruseles publicados también aparecieron las novias de sus hijos, Crus y Romero, como muestra de que ya las considera parte importante de la familia.