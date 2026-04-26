Los Beckham no pierden la esperanza, pero la reconciliación con Brooklyn está cada vez más lejana

Victoria Beckham vivió una semana de éxitos en New York City, donde presentó su nueva colección para Gap, misma que se agotó casi de inmediato, además de ser reconocida como una de las 100 personas más influyentes por la revista Time.
Como en otras ocasiones, la empresaria estuvo acompañada por David Beckham, así como por sus hijos Cruz y Harper. La familia asistió a una fiesta privada por el lanzamiento de moda y también disfrutó de cenas en exclusivos restaurantes de Manhattan.
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Brooklyn Beckham sigue alejado y no ven pronta reconciliación
Sin embargo, detrás de las celebraciones persiste la ausencia de Brooklyn Beckham, hijo mayor del matrimonio, quien se encontraba en Los Ángeles.
“Todo va muy bien, pero Brooklyn no está allí”, señaló una fuente cercana, que además aseguró que la familia “nunca perderá la esperanza” de reencontrarse con él.
De acuerdo con reportes, habría pasado casi un año desde el último contacto significativo entre Brooklyn y sus padres. Personas cercanas a la familia aseguran que los Beckham están conmocionados y “entristecidos” por la prolongada distancia.
Incluso, las esperanzas de una reconciliación próxima se habrían debilitado. “Todo está estancado”, comentó otra fuente.
Según la misma fuente, Brooklyn solo mantendría contacto ocasional por mensaje de texto con sus abuelos: Sandra Beckham, así como Jackie y Tony Adams, padres de Victoria.
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Brooklyn Beckham mantiene distancia familiar y complica la reconciliación
Brooklyn Beckhamgeneró polémica en enero, cuando publicó un mensaje en el que criticó públicamente a sus padres.
“No quiero reconciliarme con mi familia. No me dejo controlar, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, escribió entonces. También se menciona que su esposa, Nicola Peltz, seguiría influyendo en la distancia familiar. “Ella no cree que su familia le convenga”, dijo una fuente.
No obstante, otra persona cercana aseguró que la situación va más allá. “No es sólo Nicola… Brooklyn editó [la declaración], la reconoció por completo… no se van a reconciliar pronto”. Además, agregó: “Hubo momentos el año pasado en los que una disculpa [de David y Victoria] habría funcionado, pero ahora no”.
La distancia entre Brooklyn y su familia se ha hecho evidente en los últimos meses, ya que no asistió a eventos importantes como los desfiles de moda de Victoria, la celebración por el cumpleaños 50 de David Beckham y otros encuentros familiares recientes.
Mientras tanto, Cruz y Romeo Beckham sí felicitaron públicamente a su madre en redes sociales por su cumpleaños número 52, mientras Brooklyn permaneció en silencio.
Durante una reciente aparición en el programa Today with Jenna & Sheinelle, Victoria fue cuestionada sobre su “año bastante complicado”. “Siempre damos prioridad a nuestros hijos”, respondió la diseñadora. “Queremos muchísimo a nuestros hijos y siempre nos hemos centrado en protegerlos”.
Según versiones publicadas anteriormente, los problemas familiares habrían comenzado incluso antes de la boda de Brooklyn y Nicola en 2022, celebrada en Palm Beach. Fuentes cercanas a los Peltz aseguraron que Victoria no confeccionó el vestido de novia como inicialmente se esperaba, lo que habría provocado tensión entre ambas familias. Finalmente, la actriz viajó a Roma para trabajar con Pierpaolo Piccioli, entonces director creativo de Valentino.