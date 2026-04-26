Los Beckham no pierden la esperanza, pero la reconciliación con Brooklyn está cada vez más lejana

Brooklyn Beckham mantiene distancia familiar y complica la reconciliación

Brooklyn Beckham generó polémica en enero, cuando publicó un mensaje en el que criticó públicamente a sus padres.

“No quiero reconciliarme con mi familia. No me dejo controlar, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, escribió entonces. También se menciona que su esposa, Nicola Peltz, seguiría influyendo en la distancia familiar. “Ella no cree que su familia le convenga”, dijo una fuente.

Victoria, Brooklyn, Nicola y David Beckham (Instagram)

No obstante, otra persona cercana aseguró que la situación va más allá. “No es sólo Nicola… Brooklyn editó [la declaración], la reconoció por completo… no se van a reconciliar pronto”. Además, agregó: “Hubo momentos el año pasado en los que una disculpa [de David y Victoria] habría funcionado, pero ahora no”.

La distancia entre Brooklyn y su familia se ha hecho evidente en los últimos meses, ya que no asistió a eventos importantes como los desfiles de moda de Victoria, la celebración por el cumpleaños 50 de David Beckham y otros encuentros familiares recientes.

Mientras tanto, Cruz y Romeo Beckham sí felicitaron públicamente a su madre en redes sociales por su cumpleaños número 52, mientras Brooklyn permaneció en silencio.

Brooklyn y Nicola con la familia Beckham (Instagram)

Durante una reciente aparición en el programa Today with Jenna & Sheinelle, Victoria fue cuestionada sobre su “año bastante complicado”. “Siempre damos prioridad a nuestros hijos”, respondió la diseñadora. “Queremos muchísimo a nuestros hijos y siempre nos hemos centrado en protegerlos”.

Según versiones publicadas anteriormente, los problemas familiares habrían comenzado incluso antes de la boda de Brooklyn y Nicola en 2022, celebrada en Palm Beach. Fuentes cercanas a los Peltz aseguraron que Victoria no confeccionó el vestido de novia como inicialmente se esperaba, lo que habría provocado tensión entre ambas familias. Finalmente, la actriz viajó a Roma para trabajar con Pierpaolo Piccioli, entonces director creativo de Valentino.