Brooklyn Beckham compartió un mensaje por su cuarto aniversario de bodas con Nicola Peltz Beckham . El hijo de David y Victoria destacó el momento que viven como pareja en medio de su ruptura familia con sus famosos padres.
Brooklyn y Nicola celebran 4 años de casados lejos de los Beckham y consentidos por los Peltz
Aniversario, mensajes y contexto familiar
El 9 de abril, Brooklyn publicó en sus historias de Instagram una foto de un ramo de rosas blancas que le regaló a Nicola para celebrar la fecha. El arreglo incluía una tarjeta que decía: “Feliz aniversario de 4 años, baby. Te amo con todo mi corazón”.
En el mismo mensaje añadió: “Hemos pasado por mucho juntos y hoy estamos más fuertes que nunca y eres mi mejor amiga”. También escribió: “No puedo esperar a envejecer contigo. Te amo muchísimo”.
En otra publicación, acompañó la imagen con el mensaje: “Feliz aniversario @nicolaannepeltzbeckham, te amo con todo mi corazón”, y agregó que no puede esperar a “seguir siendo joven” a su lado.
Además, compartió otro arreglo floral que la pareja recibió por parte de los padres de Nicola, Nelson Peltz y Claudia Heffner Peltz. La tarjeta decía: “Les deseamos un hermoso aniversario. Los queremos y los extrañamos. Esperamos verlos pronto”.
En una entrevista reciente con Elle España, Nicola comentó que sus padres ven a Brooklyn “como un hijo más”.
Estas publicaciones llegan en medio del distanciamiento de Brooklyn con su familia, incluyendo a sus padres, David Beckham y Victoria Beckham, así como sus hermanos Cruz, Romeo y su hermana Harper.
En enero, Brooklyn hizo públicas varias acusaciones a través de redes sociales, donde afirmó que sus padres habían intentado afectar su relación con Nicola y difundir “muchas mentiras”.
Entre sus declaraciones, señaló que habrían intentado “arruinar” su relación por motivos de imagen pública, además de valorar más la promoción y los acuerdos comerciales. También aseguró que intentaron convencerlo de ceder los derechos sobre su nombre antes de su boda y que, durante el evento, Victoria interrumpió su baile con Nicola.
Brooklyn explicó en ese momento: “He guardado silencio durante años y he intentado mantener esto en privado, pero han seguido filtrando información a la prensa, así que decidí hablar por mí mismo y aclarar algunas cosas”.
También dijo que no busca reconciliarse con su familia por ahora: “No quiero reconciliarme. No estoy siendo controlado, estoy defendiendo mi postura por primera vez”.
Estas declaraciones surgieron después de meses de especulación sobre una posible ruptura familiar.
Tras la polémica, una fuente cercana señaló que Brooklyn y Nicola no querían hacer pública la situación, pero decidieron responder después de lo que consideraron información inexacta. Según esta versión, la familia Beckham habría tenido oportunidades para resolver el conflicto, pero las tensiones continuaron.
Por otro lado, otra fuente indicó que David y Victoria han intentado acercarse para dialogar y avanzar, destacando que su prioridad es la familia. Sin embargo, personas cercanas a Brooklyn han cuestionado esa versión.