Brooklyn y Nicola celebran 4 años de casados lejos de los Beckham y consentidos por los Peltz

Aniversario, mensajes y contexto familiar

El 9 de abril, Brooklyn publicó en sus historias de Instagram una foto de un ramo de rosas blancas que le regaló a Nicola para celebrar la fecha. El arreglo incluía una tarjeta que decía: “Feliz aniversario de 4 años, baby. Te amo con todo mi corazón”.

(Instagram)

En el mismo mensaje añadió: “Hemos pasado por mucho juntos y hoy estamos más fuertes que nunca y eres mi mejor amiga”. También escribió: “No puedo esperar a envejecer contigo. Te amo muchísimo”.

En otra publicación, acompañó la imagen con el mensaje: “Feliz aniversario @nicolaannepeltzbeckham, te amo con todo mi corazón”, y agregó que no puede esperar a “seguir siendo joven” a su lado.

Además, compartió otro arreglo floral que la pareja recibió por parte de los padres de Nicola, Nelson Peltz y Claudia Heffner Peltz. La tarjeta decía: “Les deseamos un hermoso aniversario. Los queremos y los extrañamos. Esperamos verlos pronto”.

(Instagram)

En una entrevista reciente con Elle España, Nicola comentó que sus padres ven a Brooklyn “como un hijo más”.

Estas publicaciones llegan en medio del distanciamiento de Brooklyn con su familia, incluyendo a sus padres, David Beckham y Victoria Beckham, así como sus hermanos Cruz, Romeo y su hermana Harper.

Getty Images (Jamie McCarthy/Getty Images)

En enero, Brooklyn hizo públicas varias acusaciones a través de redes sociales, donde afirmó que sus padres habían intentado afectar su relación con Nicola y difundir “muchas mentiras”.

Entre sus declaraciones, señaló que habrían intentado “arruinar” su relación por motivos de imagen pública, además de valorar más la promoción y los acuerdos comerciales. También aseguró que intentaron convencerlo de ceder los derechos sobre su nombre antes de su boda y que, durante el evento, Victoria interrumpió su baile con Nicola.