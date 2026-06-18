Mientras Luis Miguel sigue hospitalizado, Paloma Cuevas se divide entre el hospital y sus deberes familiares, aseguran

¿Cómo está la salud de Luis Miguel?

El estado de salud de Luis Miguel generó preocupación luego de que Jorge Borrajo, director de la revista española Semana, ofreciera nuevos detalles sobre el estado del cantante.

Las declaraciones cobran especial relevancia porque fueron realizadas después de que la propia publicación revelara en exclusiva que el intérprete habría sido sometido a una delicada operación y permanecía hospitalizado bajo observación médica.

Durante una participación en el programa El Tiempo Justo, Borrajo amplió la información difundida previamente por la revista y aseguró que la recuperación del cantante mexicano avanza favorablemente, aunque continúa hospitalizado.

De acuerdo con el director de la revista española Semana, Luis Miguel llevaría dos semanas hospitalizado (Getty Images)

“Luis Miguel ha sido operado. La operación y la recuperación está siendo muy favorable. De hecho, está supervisado por un equipo médico de alto nivel que está liderado por el cardiólogo español Valentín Fuster, que es una eminencia a nivel mundial en esto de la cardiología. Y bueno, sigue ingresado”, aseguró el periodista.