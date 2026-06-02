La noche de vino y tacos de Luis Miguel con el compositor Kike Santander

Kike Santander recuerda la noche de vino y tacos que compartió con Luis Miguel

Durante la entrevista, Kike Santander reveló que fue el propio Luis Miguel quien lo buscó cuando ya era uno de los autores más reconocidos de la música latina.

“Me llamó y yo casi me desmayó”, confesó el compositor al recordar aquel momento.

Luis Miguel (Shutterstock)

Tras la llamada, ambos acordaron reunirse y poco después coincidieron en una casa de campo que el cantante había rentado para pasar descansar.

Lo que comenzó como una reunión de trabajo terminó convirtiéndose en una larga velada que se extendió hasta la madrugada: “Llegué por la tarde, estuvimos tomando vino y me dijo 'Acaba de llevar en mi jet privado de Acapulco la comida que quiero' y me invita. Comimos tacos, enchiladas, tomamos vino y estuvimos hasta las cuatro de la mañana”, relató.

Kike Santander (X)

Fue durante esa reunión cuando Luis Miguel le explicó exactamente el tipo de canción que estaba buscando: “Me dijo 'Necesito un tema clásico tipo Manuel Alejandro, tipo Juan Carlos Calderón, una balada preciosa'. Y se la hice”, contó el compositor.

Según Santander, cuando le presentó “Devuélveme el amor” al cantante, la canción encajó perfectamente con lo que buscaba y “le cayó como anillo al dedo”.