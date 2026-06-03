Rosa Clará, amiga de Paloma Cuevas, revela cómo es realmente Luis Miguel fuera de los escenarios

Rosa Clará, una de las diseñadoras de vestidos de novia más reconocidas del mundo, compartió algunos detalles sobre la estrecha amistad que la une a Paloma Cuevas y habló de la relación que la empresaria mantiene con Luis Miguel, una de las parejas más comentadas de los últimos años.
La creadora española, conocida como la "reina de las novias", no solo destacó las cualidades personales de su amiga, sino que también dedicó emotivas palabras al cantante, a quien describió como una persona muy distinta a la imagen que suele proyectar públicamente.
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Más de 25 años de amistad de Rosa Clará con Paloma Cuevas
Durante una entrevista con el programa Despierta América, la diseño Rosa Clará recordó la relación que tiene con Paloma Cuevas desde hace más de dos décadas y el papel que Luis Miguel tuvo en una fecha muy importante para su familia: la boda de su hijo Daniel Clará.
“Paloma para mí es una mujer muy especial, es muy buena amiga durante más de 25 años, nos queremos mucho y bueno, vino con Micky que fue un regalo que nos hicieron de poder contar con él en la boda de Dani, realmente fue un regalo”, expresó.
Así describe Rosa Clará la relacion de Luis Miguel y Paloma Cuevas
Al ser cuestionada sobre el romance entre Paloma Cuevas y Luis Miguel, la empresaria no dudó en asegurar que ambos atraviesan una etapa muy especial: “Maravillosa y además yo creo que los dos, se merecían esto, los dos”, comentó sobre la relación.
Posteriormente, destacó la calidad humana de Paloma Cuevas y el compromiso que siempre ha mostrado con su familia: “Paloma, todos la conocemos, una mujer sensible, entrañable, maravillosa, buena hija, buena madre, será una esposa maravillosa como lo ha sido siempre”, afirmó.
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Rosa Clará revela cómo es Luis Miguel fuera de los escenarios
Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el que dedicó a Luis Miguel, a quien aseguró ha tenido la oportunidad de conocer lejos de los reflectores. Según Rosa Clará, el intérprete de “La Incondicional” posee cualidades que muchas personas desconocen.
“Micky es una persona a la que hay que descubrir, sensible, una persona de verdad que en las distancias cortas es... impresionante, no puedo definirla de otra manera, impresionante, de verdad. Y se merecen los dos ser muy, muy felices”, señaló.
¿Rosa Clará diseñará el vestido de novia de Paloma Cuevas?
Ante la posibilidad de que sus amigos decidan dar el siguiente paso en su relación, la diseñadora fue cuestionada sobre si le gustaría crear el vestido de novia de Paloma: “Bueno, no sé, cuando haya boda yo espero que sí. Además, lo haremos juntas. Ella tiene un gusto extraordinario y espero que algún día lo podamos hacer juntos”, respondió entre sonrisas.
Aunque hasta ahora no se ha confirmado que la pareja tenga planes de matrimonio, las palabras de una amiga tan cercana a la diseñadora fueron suficientes para reavivar las especulaciones sobre un futuro enlace.