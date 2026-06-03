Rosa Clará, amiga de Paloma Cuevas, revela cómo es realmente Luis Miguel fuera de los escenarios

Más de 25 años de amistad de Rosa Clará con Paloma Cuevas

Durante una entrevista con el programa Despierta América, la diseño Rosa Clará recordó la relación que tiene con Paloma Cuevas desde hace más de dos décadas y el papel que Luis Miguel tuvo en una fecha muy importante para su familia: la boda de su hijo Daniel Clará.

Rosa Clará (Getty Images)

“Paloma para mí es una mujer muy especial, es muy buena amiga durante más de 25 años, nos queremos mucho y bueno, vino con Micky que fue un regalo que nos hicieron de poder contar con él en la boda de Dani, realmente fue un regalo”, expresó.

Así describe Rosa Clará la relacion de Luis Miguel y Paloma Cuevas

Al ser cuestionada sobre el romance entre Paloma Cuevas y Luis Miguel , la empresaria no dudó en asegurar que ambos atraviesan una etapa muy especial: “Maravillosa y además yo creo que los dos, se merecían esto, los dos”, comentó sobre la relación.

Posteriormente, destacó la calidad humana de Paloma Cuevas y el compromiso que siempre ha mostrado con su familia: “Paloma, todos la conocemos, una mujer sensible, entrañable, maravillosa, buena hija, buena madre, será una esposa maravillosa como lo ha sido siempre”, afirmó.