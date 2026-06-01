Paloma Cuevas celebra los 95 años de su papá con un emotivo mensaje y un guiño a Luis Miguel

A través de sus historias de Instagram, Paloma Cuevas mostró algunos momentos de la celebración familiar y acompañó las imágenes con un mensaje tan breve como significativo: “Celebro tu vida, papá, cada día de la mía. Te adoro”. La publicación reflejó la relación tan cercanaque mantiene con el histórico torero y ganadero español, a quien ha definido en varias ocasiones como uno de los pilares fundamentales de su vida.

Uno de los detalles que más llamó la atención de la celebración fue la elección musical que acompañó las publicaciones de la empresaria. Para ambientar las imágenes, Paloma eligió la canción Amor, amor, amor, interpretada por Luis Miguel, con quien mantiene una sólida relación sentimental desde hace varios años.

El gesto no pasó desapercibido entre sus seguidores, especialmente porque llega en un momento en el que el cantante ha sido tema de conversación debido a rumores sobre un supuesto problema de salud que fueron posteriormente desmentidos por personas cercanas a su entorno . Mientras tanto, la pareja continúa apostando por la discreción, aunque pequeños detalles como este dejan ver la complicidad que existe entre ambos.