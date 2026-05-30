El innegable parecido entre Miguel Gallego Arámbula, hijo de Luis Miguel, y Nicolás de Dinamarca

En ocasiones podemos ver a los miembros de la realeza como celebridades, eso sí, con un aura de inalcanzables que nos hacen pensar que viven en un universo paralelo, donde cada gesto, incluso hasta un saludo, parece seguir un manual de protocolo al ritmo de “corto, corto, largo”.

La misma cantidad de “likes” y aunque algo lejos de los millones de seguidores de Bad Bunny o Shakira, la verdad es que una corona bien llevada sí puede competir en fama con el éxito más escuchado en Spotify.

Y cuando estos dos mundos tan diferentes se cruzan, por el motivo que sea, siempre genera una conversación que resulta irresistible para todos.