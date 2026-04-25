Pedro Pascal, Robert De Niro y todos los famosos que están en contra de la fusión Paramount-Warner Bros

¿Quiénes son los famosos que están en contra de la fusión Paramount-Warner Bros?

La lista de opositores incluye a múltiples ganadores y nominados a los premios de cine, reflejando un consenso masivo entre las figuras más influyentes de la industria. Entre los firmantes más destacados se encuentran Pedro Pascal, Florence Pugh, Joaquin Phoenix, Bryan Cranston, Edward Norton, Glenn Close, Elliot Page, Haley Joel Osment, entre otros.

A ellos se unen directores de renombre como David Fincher, Denis Villeneuve, JJ Abrams, Celine Song, y Yorgos Lanthimos, junto con actores y creadores como Mark Ruffalo, Jane Fonda, Ben Stiller, Kristen Stewart, Adam McKay, Lin-Manuel Miranda y Javier Bardem.

Joaquin Phoenix, Bryan Cranston y Javier Bardem están entre los nombres que se oponen fuertemente a la fusión de Paramount y Warner Bros. (Getty Images)

A raíz del panorama positivo para la fusión, una nueva ola de famosos se unió a la petición, donde destacan nombres como Robert de Niro, Sofia Coppola, Roman Coppola y Holly Hunter.

En el ámbito nacional, Emmanuel "El Chivo" Lubezki, el reconocido director de fotografía mexicano también se encuentra entre la lista de opositores.

Sofia Coppola y Emmanuel Lubezki también firmaron la carta abierta. (Getty Images)

¿Por qué la industria se opone a la fusión Paramount-Warner Bros?

La principal preocupación de los firmantes radica en la alarmante consolidación de un panorama mediático que ya se encuentra extremadamente concentrado. Según la carta abierta de la coalición, esta transacción reduciría el número de estudios cinematográficos importantes en los Estados Unidos a tan solo cuatro, percibiéndose como una amenaza directa a la diversidad de voces y a la salud de la industria cinematográfica en su conjunto.

Desde el punto de vista laboral, los profesionales del cine y la televisión advierten que la fusión resultará inevitablemente en una pérdida masiva de empleos en todo el ecosistema de producción. Además, al haber menos entidades con capacidad para financiar proyectos, se prevén menos oportunidades para los creadores. Esto significa que habrá menos "luz verde" para nuevas películas y programas de televisión, afectando tanto a talentos emergentes e independientes como a trabajadores experimentados.

Paramount ofreció una suma elevada de dinero para adquirir Warner Bros. (Getty Images)

Los efectos negativos no se limitan a los trabajadores del sector, sino que impactarán directamente en el bolsillo y las opciones de los consumidores. Los firmantes sostienen que la falta de competencia derivará en costos más elevados para las audiencias tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Asimismo, advierten que el público tendrá menos opciones para elegir, lo que empobrecería la oferta cultural global al concentrar las decisiones creativas en un grupo aún más reducido de corporaciones.

Finalmente, los opositores consideran fundamental que los reguladores intervengan para detener lo que califican como un desastre. La movilización busca proteger el futuro del entretenimiento frente a una operación que, según figuras como Mark Ruffalo , se basa en "promesas vacías de multimillonarios".