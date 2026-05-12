Espectáculos

¿Quién es quién? Ellos son los doppelgängers del mundo celeb

La naturaleza puede tener un buen sentido del humor, de vez en cuando toma los mismos rasgos y los reparte entre dos personas completamente distintas.
Aquí te dejamos una lista de diez parejas que nos obligan a hacer double check casi siempre.

Katy Perry y Zooey Deschanel, el felco que lo inició todo

Ojos azules, pelo negro y el internet aún sin saber distinguirlas.

Timothée Chalamet y natalia Dyer, etéreos por naturaleza

Pómulos, ojos profundos y delgadez de estilo francesa.

Mila Kunis y Sara Hyland, ojazos en común

Mismos ojos enormes y misma cara pinga, confundirlas es inevitable.

Amy Adams y Isla Fisher, las pelirrojas favoritas

Las dos talentosas, rojizas, y cansadas de la confusión.

Javier Bardem y Jeffrey Dean Morgan, intensidad al cuadrado

Misma mandíbula, misma mirada. Doppelgängers de alto riesgo.

Nina Dobrev y Victoria Justice, brunettes imposibles

Simétricas, sonrientes y siempre confundidas en cada red carpet.

Tom Hardy y Logan Marshall-Green,

acción al doble

Los fans juran ver a Tom Hardy, pero casi siempre se equivocan.

Will Ferrel y Chad Smith, ¿baterista o comediante?

El parecido que internet nunca olvidará.

Emma Mackey y Margot Robbie, el fenómeno Barbie

Tan iguales que terminaron actuando juntas para zanjar el debate.

Keira Knightley y Natalie Portman, Hollywood tuvo que elegir

Tan parecidas que Keira ya fue su doble en Star Wars. En serio.

