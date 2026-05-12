Aquí te dejamos una lista de diez parejas que nos obligan a hacer double check casi siempre.
¿Quién es quién? Ellos son los doppelgängers del mundo celeb
La naturaleza puede tener un buen sentido del humor, de vez en cuando toma los mismos rasgos y los reparte entre dos personas completamente distintas.
mar 12 mayo 2026 06:39 PM
Katy Perry y Zooey Deschanel, el felco que lo inició todo
Ojos azules, pelo negro y el internet aún sin saber distinguirlas.
Timothée Chalamet y natalia Dyer, etéreos por naturaleza
Pómulos, ojos profundos y delgadez de estilo francesa.
Mila Kunis y Sara Hyland, ojazos en común
Mismos ojos enormes y misma cara pinga, confundirlas es inevitable.
Amy Adams y Isla Fisher, las pelirrojas favoritas
Las dos talentosas, rojizas, y cansadas de la confusión.
Javier Bardem y Jeffrey Dean Morgan, intensidad al cuadrado
Misma mandíbula, misma mirada. Doppelgängers de alto riesgo.
Nina Dobrev y Victoria Justice, brunettes imposibles
Simétricas, sonrientes y siempre confundidas en cada red carpet.
Tom Hardy y Logan Marshall-Green,
acción al doble
Los fans juran ver a Tom Hardy, pero casi siempre se equivocan.
Will Ferrel y Chad Smith, ¿baterista o comediante?
El parecido que internet nunca olvidará.
Emma Mackey y Margot Robbie, el fenómeno Barbie
Tan iguales que terminaron actuando juntas para zanjar el debate.
Keira Knightley y Natalie Portman, Hollywood tuvo que elegir
Tan parecidas que Keira ya fue su doble en Star Wars. En serio.