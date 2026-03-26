⁠Cristiano Ronaldo Jr. sigue los pasos de su papá: entrena con el Real Madrid

El Real Madrid recibe a Cristiano Ronaldo Jr. en sus entrenamientos

Cristiano Ronaldo Jr., de 15 años, se encuentra en España después de que su papá Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez decidieran mudarse temporalmente debido al conflicto en Medio Oriente y por una lesión del jugador.

Cristiano Ronaldo Jr. entrenó con el equipo Cadete A del Real Madrid. (Getty Images)

Para poder continuar con su formación como futbolista, el pasado martes, el hijo mayor de Ronaldo se unió al entrenamiento del equipo Cadete A del Real Madrid, para el que su padre jugó por 9 años y del que se convirtió en el máximo goleador histórico. El equipo con el que entrena pertenece a la categoría sub 16.

De acuerdo con ESPN , Cristiano Jr. podría continuar entrenando con este equipo durante la estadía de su familia en España. Aunque esto no representa que el Real Madrid esté interesado en fichar al joven, sin duda es un evento especial que pueda entrenar en el equipo en el que su papá se convirtió en una estrella del fútbol.