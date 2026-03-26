Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se mudaron de Arabia Saudita a España en medio de los conflictos en Medio Oriente y de la recuperación del jugador de una lesión que sufrió. Por ello, Cristiano Ronaldo Jr. tuvo que buscar un nuevo lugar para entrenar mientras está en el país ibérico con su familia.
Cristiano Ronaldo Jr. sigue los pasos de su papá: entrena con el Real Madrid
El Real Madrid recibe a Cristiano Ronaldo Jr. en sus entrenamientos
Cristiano Ronaldo Jr., de 15 años, se encuentra en España después de que su papá Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez decidieran mudarse temporalmente debido al conflicto en Medio Oriente y por una lesión del jugador.
Para poder continuar con su formación como futbolista, el pasado martes, el hijo mayor de Ronaldo se unió al entrenamiento del equipo Cadete A del Real Madrid, para el que su padre jugó por 9 años y del que se convirtió en el máximo goleador histórico. El equipo con el que entrena pertenece a la categoría sub 16.
De acuerdo con ESPN , Cristiano Jr. podría continuar entrenando con este equipo durante la estadía de su familia en España. Aunque esto no representa que el Real Madrid esté interesado en fichar al joven, sin duda es un evento especial que pueda entrenar en el equipo en el que su papá se convirtió en una estrella del fútbol.
¿Quién es Cristiano Ronaldo Jr.?
Cristiano Ronaldo Jr. es el hijo mayor del jugador de futbol y futuro esposo de Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo. Nació el 17 de junio de 2010 y este año cumplirá 16. Desde pequeño mostró su interés por el deporte que practica su padre, razón por la que lleva varias años entrenando para seguir los pasos de él.
Si bien Georgina Rodríguez no es la mamá biológica, cuya identidad se desconoce, de Cristiano Jr., la modelo y socialité sí representa una figura materna para él, como se puede apreciar en la serie Soy Georgina.
El adolescente de 15 años también es el hermano mayor de los mellizos Eva y Mateo de 8 años, de Alana también de 8 y de Bella Esmeralda de 4 años. Todos ellos son hijos de Georgina y Cristiano.
Al igual que su padre, Cristiano Jr. se caracteriza por ser un futbolista disciplinado que incluso comparte, de vez en cuando, sesiones de entrenamiento y gimnasio junto al ex jugador del Real Madrid. Actualmente forma parte de la Internacional Sub 16 con Portugal y está fichado por el mismo equipo que su papá, el Al Nassr.
¿Por qué Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se mudaron a España?
Debido al actual conflicto en Medio Oriente, diversas celebridades, entre ellas, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, decidieron salir de sus lujosas residencias en dicho territorio para evitar estar en zonas potencialmente peligrosas.
Además, el jugador del Al-Nassr se está recuperando de una lesión que sufrió en un partido el pasado 28 de febrero de la Liga Profesional Saudí en la que juega. Por esta misma razón, Cristiano Ronaldo no estará presente en el partido amistoso que la Selección de Portugal jugará con la de México este sábado 28 de marzo.
Cristiano Ronaldo Jr. dejó ver desde muy pequeño su deseo por ser futbolista al igual que su papá, Cristiano Rolando. Su entrada a los entrenamientos del Real Madrid es un avance en la carrera profesional del joven, la cual tiene altas expectativas debido a la exitosa trayectoria de su padre.