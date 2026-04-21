Jorge D’Alessio asume la responsabilidad de su separación de Marichelo: “El único culpable fui yo”

Jorge D’Alessio asume la responsabilidad de su separación de Marichelo

Aunque intentó mostrarse sereno, D'Alessio dejó claro que atraviesa un momento delicado. “Estoy bien y estoy tranquilo y, sobre todo, con ganas de tener una bonita relación con la madre de mis hijos, que aún es mi mujer”, dijo, dejando entrever que, pese a la separación, el vínculo sigue siendo cercano.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el integrante de Matute asumió públicamente la responsabilidad de la ruptura, algo poco común en este tipo de situaciones dentro del medio artístico. “El único culpable de esto fui yo, esa es la realidad”, confesó sin rodeos, aunque evitó dar detalles sobre lo ocurrido.

Ernesto D'Alessio considera lamentable que los medio generen rumores sobre temas como este. (Instagram )

El tema se volvió aún más controversial cuando enfrentó los rumores sobre su vida personal, especialmente aquellos que cuestionan sus preferencias sexuales, los cuales calificó como absurdos y sin fundamento.

“Es increíble, me parece increíble. Se requiere de cero talento periodístico para confirmar que lo que dicen es mentira”, lanzó, visiblemente molesto, al tiempo que señaló que basta revisar sus redes sociales para desmentir dichas versiones.

“Todo lo del departamento de Tulum, pues lo publicamos cuando se lo di de sorpresa, cuando ya lo arreglo, es cuando dicen: ‘No, tenía oculto’, híjole, está hasta publicado”, indicó al respecto.