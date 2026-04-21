Jorge D'Alessio se sinceró sobre la crisis que enfrenta en su relación con su esposa Marichelo , luego de que se diera a conocer su separación. En un reciente encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, el también hijo de Lupita D’Alessio no solo abordó su situación sentimental, sino que lanzó declaraciones que han generado fuerte conversación.
Jorge D’Alessio asume la responsabilidad de su separación de Marichelo: “El único culpable fui yo”
Jorge D’Alessio asume la responsabilidad de su separación de Marichelo
Aunque intentó mostrarse sereno, D'Alessio dejó claro que atraviesa un momento delicado. “Estoy bien y estoy tranquilo y, sobre todo, con ganas de tener una bonita relación con la madre de mis hijos, que aún es mi mujer”, dijo, dejando entrever que, pese a la separación, el vínculo sigue siendo cercano.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el integrante de Matute asumió públicamente la responsabilidad de la ruptura, algo poco común en este tipo de situaciones dentro del medio artístico. “El único culpable de esto fui yo, esa es la realidad”, confesó sin rodeos, aunque evitó dar detalles sobre lo ocurrido.
El tema se volvió aún más controversial cuando enfrentó los rumores sobre su vida personal, especialmente aquellos que cuestionan sus preferencias sexuales, los cuales calificó como absurdos y sin fundamento.
“Es increíble, me parece increíble. Se requiere de cero talento periodístico para confirmar que lo que dicen es mentira”, lanzó, visiblemente molesto, al tiempo que señaló que basta revisar sus redes sociales para desmentir dichas versiones.
Jorge D'Alessio ya NO se separará de Marichelo? ¿Qué opinas sobre sus declaraciones?#SaleElSol🌞: https://t.co/cAaQ286NYR#SaleElSolTV pic.twitter.com/CQXVG15sTr— Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) April 21, 2026
“Todo lo del departamento de Tulum, pues lo publicamos cuando se lo di de sorpresa, cuando ya lo arreglo, es cuando dicen: ‘No, tenía oculto’, híjole, está hasta publicado”, indicó al respecto.
Jorge D'Alessio deja la puerta abierta a una reconciliación con Marichelo Puente
Jorge D'Alessio también insinuó que este tipo de especulaciones surgen de personas que buscan generar contenido a costa de su vida privada. “Es parte de… entiendo que son gente que vive de las visualizaciones”, agregó, dejando ver su incomodidad ante la exposición mediática.
A pesar del escenario, el músico dejó claro que legalmente el matrimonio sigue en pie, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro de su vínculo con la hermana de Anahí. “Sigue siendo mi esposa, todavía no me divorcio… no lo sabemos, dejemos que el tiempo hable”, afirmó, abriendo la puerta tanto a una reconciliación como a una ruptura definitiva.
Finalmente, reveló que no es la primera vez que atraviesan una crisis, ya que han recurrido anteriormente a terapia de pareja. No obstante, sus palabras dejan ver un desgaste emocional. “Hay veces que el amor se gasta un poco”, confesó, aunque no dejó de elogiar a Marichelo, a quien llamó “una reina”.