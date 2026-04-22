Jorge D’Alessio se reencuentra con Marichelo y habla sobre una posibilidad de reconciliación

“Ayer pudimos estar los cinco juntos y platicar sobre toda esta nueva dinámica, sobre todo por ellos, porque los amamos mucho. Tienen una mamá fuera de serie. Ella es de verdad de las personas más... Es la mujer más importante de mi vida, sin duda alguna, siempre lo va a ser. Y antes de habernos casado fuimos amigos. Y si llegáramos a separarnos, seremos amigos toda la vida, porque además somos socios de por vida con tres hijos maravillosos”, expresó.

Sobre la posibilidad de una reconciliación, el imúsico fue claro al señalar que el futuro de su relación aún es incierto, aunque reconoció su responsabilidad en la crisis.

Marichelo Puente, Jorge D'Alessio. (Instagram)

“No sé qué va a pasar, pero lo que sea que pase es entre ella y yo. Yo lo he dicho, pues sí, culpable fui yo, herí su corazón. Pues sí, ya sabe todo mundo que hay un problema, que estamos pasando por una separación. Efectivamente, nos estamos separando. Pero los detalles se deben de mantener en familia. El punto es... No tenemos que dar santo y seña. Y ha habido tantas especulaciones, tanta estupidez, tanta mentira. Cuando veía lo de Tulum, le decía a Irving, al bataco: ‘Compadre, ¿cómo ves que lo compré para estar cerca de ti?’”, declaró.

