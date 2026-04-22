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Espectáculos

Jorge D’Alessio se reencuentra con Marichelo y habla sobre una posibilidad de reconciliación

Jorge D’Alessio reveló que recientemente tuvo un reencuentro con su aún esposa, Marichelo y sus hijos, priorizando el bienestar de su familia.
mié 22 abril 2026 01:29 PM
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Jorge D’Alessio y Marichelo (Instagram)
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Jorge D’Alessio se reencuentra con Marichelo y habla sobre una posibilidad de reconciliación

“Ayer pudimos estar los cinco juntos y platicar sobre toda esta nueva dinámica, sobre todo por ellos, porque los amamos mucho. Tienen una mamá fuera de serie. Ella es de verdad de las personas más... Es la mujer más importante de mi vida, sin duda alguna, siempre lo va a ser. Y antes de habernos casado fuimos amigos. Y si llegáramos a separarnos, seremos amigos toda la vida, porque además somos socios de por vida con tres hijos maravillosos”, expresó.

Sobre la posibilidad de una reconciliación, el imúsico fue claro al señalar que el futuro de su relación aún es incierto, aunque reconoció su responsabilidad en la crisis.

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Marichelo Puente, Jorge D'Alessio. (Instagram)

“No sé qué va a pasar, pero lo que sea que pase es entre ella y yo. Yo lo he dicho, pues sí, culpable fui yo, herí su corazón. Pues sí, ya sabe todo mundo que hay un problema, que estamos pasando por una separación. Efectivamente, nos estamos separando. Pero los detalles se deben de mantener en familia. El punto es... No tenemos que dar santo y seña. Y ha habido tantas especulaciones, tanta estupidez, tanta mentira. Cuando veía lo de Tulum, le decía a Irving, al bataco: ‘Compadre, ¿cómo ves que lo compré para estar cerca de ti?’”, declaró.

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Jorge D’Alessio aborda los rumores de infidelidad

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Marichelo Puente, Jorge D'Alessio. (Instagram)

“Me río, me río con mi hermano, me río con los matutes. Digo: ‘No, no, no, esto es una belleza’. No, no, cuando vi lo de... Decían lo del departamento de Tulum y decía: ‘Se requiere de cero, o sea, fíjate, cero talento periodístico para ver que están mintiendo’. Tienen una imaginación bien, bien, bien chida, ¿eh?”, comentó.

Mientras la pareja atraviesa este proceso de separación, Jorge D’Alessio dejó claro que, más allá de los rumores, la prioridad sigue siendo su familia y la estabilidad emocional de sus hijos.

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Jorge D’Alessio Marichelo Puente

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abril 2026

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