Luego de 15 años de ser considerados uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo en México, Marichelo Puente y Jorge D’Alessio se han separado.
Marichelo rompe el silencio tras separación de Jorge D'Alessio: Pide cuestionarlo a él sobre las razones
Marichelo Puente confirma separación de Jorge D'Alessio
Luego de semanas de especulaciones, Marichelo, hermana de Anahí, confirmó ante la prensa su separación de Jorge D'Alessio y, entre lágrimas, pidió respeto al complejo proceso que vive.
“Sí ya estamos separados [...] No estoy lista para esto. No está siendo fácil, es un momento muy complicado que no creo que nadie quiera vivirlo, y no soy la única mujer que esté pasando algo así”, dijo con la voz entrecortada ante un grupo de reporteros que la abordaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México.
Ante el cuestionamiento directo sobre una posible infidelidad como causa de la separación, Marichelo pidió hacerle esa pregunta al líder de Matute: “Tendrías que preguntárselo a él, eso no me corresponde a mí, yo siempre he hablado por mí y de mí. Jamás he hablado de alguien más”, respondió sin desmentir esa versión.
“Sé que tengo que dar una explicación, entiendo perfecto. Agradezco su cariño, les pido solo respeto porque no es un momento fácil, al menos, para mí. No soy la primera ni la única, y la vida pasa, y un día a la vez”, añadió sobre su el interés que genera su vida privada para el público y la prensa.
Pese a lo complejo de la situación, Marichelo aseguró que su prioridad, como padres, es la paz de sus hijos. “Existimos exesposos, pero no ex hijos”, concluyó la hermana de Anahí.
Jorge D'Alessio habla de su separación de Marichelo Puente
Por su parte, Jorge D’Alessio también dio la cara ante los medios para poner un alto a las especulaciones sobre supuestas infidelidades. El líder de Matute fue tajante: la razón de su hermetismo no es el miedo a la crítica, sino la protección de sus tres hijos (Ana Paula, Santiago y Patricio).
"Estamos separados y estamos tratando de hacer todo desde el amor de familia, con la mente en nuestros hijos", declaró el músico al programa Hoy, subrayando que su prioridad absoluta es que su hijos no salgan lastimados.
Aunque la palabra "divorcio" es inevitable, la pareja ha preferido manejar el término "distanciamiento".
Marichelo y Jorge se casaron en 2011 en una boda de ensueño en Cuernavaca. Desde entonces, compartieron con el público su crecimiento personal, sus retos como padres y su éxito profesional.