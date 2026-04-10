Marichelo rompe el silencio tras separación de Jorge D'Alessio: Pide cuestionarlo a él sobre las razones

Marichelo Puente confirma separación de Jorge D'Alessio

Luego de semanas de especulaciones, Marichelo, hermana de Anahí, confirmó ante la prensa su separación de Jorge D'Alessio y, entre lágrimas, pidió respeto al complejo proceso que vive.

“Sí ya estamos separados [...] No estoy lista para esto. No está siendo fácil, es un momento muy complicado que no creo que nadie quiera vivirlo, y no soy la única mujer que esté pasando algo así”, dijo con la voz entrecortada ante un grupo de reporteros que la abordaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Ante el cuestionamiento directo sobre una posible infidelidad como causa de la separación, Marichelo pidió hacerle esa pregunta al líder de Matute: “Tendrías que preguntárselo a él, eso no me corresponde a mí, yo siempre he hablado por mí y de mí. Jamás he hablado de alguien más”, respondió sin desmentir esa versión.

“Sé que tengo que dar una explicación, entiendo perfecto. Agradezco su cariño, les pido solo respeto porque no es un momento fácil, al menos, para mí. No soy la primera ni la única, y la vida pasa, y un día a la vez”, añadió sobre su el interés que genera su vida privada para el público y la prensa.

Marichelo Puente, Jorge D'Alessio. (Instagram)

Pese a lo complejo de la situación, Marichelo aseguró que su prioridad, como padres, es la paz de sus hijos. “Existimos exesposos, pero no ex hijos”, concluyó la hermana de Anahí.