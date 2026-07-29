Natalie Portman volvió a emocionar a sus seguidores con una publicación muy personal. La actriz compartió una nueva fotografía de su embarazo; en ella aparece acariciando su vientre y confesó que ya cuenta los días para conocer a su bebé.
Natalie Portman sorprende al mundo al posar en la recta final de su embarazo
A través de su cuenta de Instagram, Natalie Portman, estrella de Black Swan, publicó una imagen captada por la fotógrafa Shelby Duncan, en la que luce una camisa azul abierta mientras sostiene su baby bump frente a un balcón iluminado por la luz natural.
Junto a la fotografía escribió un breve, pero emotivo mensaje: "Counting the days until we meet you" ("Contando los días hasta que nos conozcamos").
La publicación recibió miles de reacciones en cuestión de horas y comentarios de amigos y colegas de la industria que celebraron esta nueva etapa en la vida de la actriz.
La publicación se viralizó rápidamente porque Natalie suele ser diascreta en cuanto a su vida personal; de hecho, durante sus dos embarazos anteriores hizo contadas apariciones públicas.
El tercer bebé de Natalie Portman
Este será el tercer hijo de Natalie Portman y el primero que tendrá junto al productor musical francés Tanguy Destable , conocido artísticamente como Tepr, con quien mantiene una relación desde 2025.
La actriz ya es madre de Aleph y Amalia, fruto de su matrimonio con el coreógrafo francés Benjamin Millepied, de quien se divorció en 2024 tras más de una década de relación.
El anuncio de embarazo de Natalie Portman
Portman confirmó públicamente su embarazo en abril durante una entrevista con Harper's Bazaar, donde explicó que esta etapa la vive desde una perspectiva muy distinta a la de sus embarazos anteriores.
La actriz aseguró sentirse profundamente agradecida y consciente de que convertirse en mamá nuevamente es un privilegio, especialmente porque creció escuchando las historias de pacientes con problemas de fertilidad, ya que su madre es médica especializada en esa área. También confesó que, con la experiencia que le han dado los años, enfrenta esta maternidad con mayor calma y sin la presión de buscar respuestas en libros o redes sociales.
Tras su divorcio de Benjamin Millepied, Natalie Portman ha mantenido un perfil discreto respecto a su vida sentimental. En marzo de 2025 trascendió que había iniciado una relación con Tanguy Destable, productor y músico francés, y un año después la pareja anunció que esperaba a su primer hijo en común.
Actualmente, la actriz vive en París junto a su familia, donde ha compaginado su vida personal con algunos proyectos cinematográficos y el desarrollo de su productora MountainA.