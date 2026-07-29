Natalie Portman sorprende al mundo al posar en la recta final de su embarazo

A través de su cuenta de Instagram, Natalie Portman, estrella de Black Swan, publicó una imagen captada por la fotógrafa Shelby Duncan, en la que luce una camisa azul abierta mientras sostiene su baby bump frente a un balcón iluminado por la luz natural.

Junto a la fotografía escribió un breve, pero emotivo mensaje: "Counting the days until we meet you" ("Contando los días hasta que nos conozcamos").

La publicación recibió miles de reacciones en cuestión de horas y comentarios de amigos y colegas de la industria que celebraron esta nueva etapa en la vida de la actriz.

Natalie Portman (Instagram)

La publicación se viralizó rápidamente porque Natalie suele ser diascreta en cuanto a su vida personal; de hecho, durante sus dos embarazos anteriores hizo contadas apariciones públicas.

El tercer bebé de Natalie Portman

Este será el tercer hijo de Natalie Portman y el primero que tendrá junto al productor musical francés Tanguy Destable , conocido artísticamente como Tepr, con quien mantiene una relación desde 2025.

Natalie Portman celebró sus 45 en Italia. (Instagram)

La actriz ya es madre de Aleph y Amalia, fruto de su matrimonio con el coreógrafo francés Benjamin Millepied, de quien se divorció en 2024 tras más de una década de relación.