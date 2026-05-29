Marc Anthony brilla por su ausencia en la graduación de su hija Emme, quien estuvo acompañada por JLo y más familiares

Jennifer reveló a Jimmy Kimmel que Max y Emme tomarían caminos distintos en sus estudios universitarios, lo que marca el cierre definitivo de una era familiar para la intéprete de "On the floor".
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Marc Anthony es el gran ausente en la graduación de prepa de su hija Emme Muñiz
Aunque Marc Anthony no ha hecho declaraciones ni publicado ningún mensaje al respecto de su ausencia ni sobre la graduación de su hija, la situación contrasta con la relación tan pública y constante que el cantante sostuvo con sus hijos desde su nacimiento en 2008.
Durante años, Jennifer Lopez y Marc Anthony mantuvieron una dinámica familiar visible incluso después de su divorcio en 2014, especialmente en eventos escolares, celebraciones familiares y proyectos relacionados con Max y Emme.
Marc vive actualmente una etapa distinta en el terreno personal. El cantante contrajo matrimonio con la modelo Nadia Ferreira en enero de 2023 en Miami y meses después nació el primer hijo de la pareja que, actualmente, espera a su segundo bebé, mientras el intérprete de "Vivir mi vida" se prepara para la segunda etapa de su residencia en Las Vegas, que tendrá lugar en julio próximo.