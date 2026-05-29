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Espectáculos

Marc Anthony brilla por su ausencia en la graduación de su hija Emme, quien estuvo acompañada por JLo y más familiares

La ausencia de Marc Anthony en la graduación de su hija Emme en Los Ángeles llamó la atención mientras Jennifer Lopez reunió a su mamá Guadalupe, su hijo Max Muñiz e, incluso, Samuel Affleck.
vie 29 mayo 2026 01:52 PM
Marc Anthony fue el gran ausente en la graduación de prepa de su hija, Emme Muñiz
Marc Anthony fue el gran ausente en la graduación de prepa de su hija, Emme Muñiz (Shutterstock y Getty Images)

A pesar de que estuvo rodeada por la mayor parte de su familia, hubo una gran ausencia que llamó la atención durante la graduación de Emme Muñiz este jueves en Los Ángeles.

Y es que su papá, el cantante Marc Anthony, no asistió a una de las fechas familiares más importantes para la adolescente de 18 años.

Mientras que su mamá, Jennifer Lopez, se encargó de acompañarla en la ceremonia junto a varios integrantes de su círculo cercano.

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Marc Anthony fue el gran ausente en la graduación de prepa de su hija Emme Muñiz
Marc Anthony fue el gran ausente en la graduación de prepa de su hija Emme Muñiz (John Nacion)

Así fue la graduación de Emme Muñiz, hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony

La ceremonia de graduación de la prepa reunió a Emme y a su hermano gemelo, Max Muñiz, además de su famosa mamá y otros integrantes de su familia.

Fotografías difundidas por Page Six muestran a Emme sonriendo durante el festejo con un traje beige de corte relajado, mientras Max apareció vestido completamente de negro.

Jennifer Lopez y su hija Emme Muñiz
Jennifer Lopez y su hija Emme Muñiz (Paul Zimmerman/Shutterstock)

Jennifer Lopez asistió acompañada por su mamá, Guadalupe Rodríguez, y por Samuel Affleck, el hijo menor de Ben Affleck y Jennifer Garner, a quien se le vio muy cercano junto a su ex hermanastra.

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Jennifer Lopez confiesa que venció su dependencia a los hombres: 'Me daba mucho miedo estar sola' La cantante Jennifer Lopez habló sobre el proceso personal que vivió tras el final de su matrimonio y explicó por qué necesitó tomarse un tiempo antes de retomar su vida y sus proyectos.

La presencia de Samuel es una nueva muestra del vínculo que JLo mantuvo con los hijos de su ex esposo, incluso después de su separación, formalizada en 2024 tras dos años de matrimonio.

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Los hijos de Jennifer Lopez y Marc Anthony se prepararan para ir a la universidad

La graduación ocurrió un día después de que Jennifer Lopez hablara sobre el impacto emocional que tuvo en ella la conclusión de esta etapa en la formación de sus hijos.

Durante su visita al programa Jimmy Kimmel Live!, la cantante 56 años confesó que pasó semanas llorando ante la idea de que ambos dejaran la casa para comenzar la universidad.

@soniailab Jennifer Lopez opens up about the emotional journey of watching her twins graduate high school. As a parent, this moment hits differently! Can you relate to her feelings? Share your thoughts in the comments, hit LIKE if this touched your heart, and don't forget to SUBSCRIBE for more celebrity moments and inspiring stories! #JenniferLopez #GraduationDay #ParentingMoments #CelebrityInterview #EmotionalMoment ♬ original sound - SONI AI LAB

Jennifer reveló a Jimmy Kimmel que Max y Emme tomarían caminos distintos en sus estudios universitarios, lo que marca el cierre definitivo de una era familiar para la intéprete de "On the floor".

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Marc Anthony es el gran ausente en la graduación de prepa de su hija Emme Muñiz

Aunque Marc Anthony no ha hecho declaraciones ni publicado ningún mensaje al respecto de su ausencia ni sobre la graduación de su hija, la situación contrasta con la relación tan pública y constante que el cantante sostuvo con sus hijos desde su nacimiento en 2008.

Durante años, Jennifer Lopez y Marc Anthony mantuvieron una dinámica familiar visible incluso después de su divorcio en 2014, especialmente en eventos escolares, celebraciones familiares y proyectos relacionados con Max y Emme.

Marc Anthony fue el gran ausente en la graduación de prepa de su hija Emme Muñiz
Marc Anthony espera su segundo hijo con Nadia Ferreira (JASON KOERNER)

Marc vive actualmente una etapa distinta en el terreno personal. El cantante contrajo matrimonio con la modelo Nadia Ferreira en enero de 2023 en Miami y meses después nació el primer hijo de la pareja que, actualmente, espera a su segundo bebé, mientras el intérprete de "Vivir mi vida" se prepara para la segunda etapa de su residencia en Las Vegas, que tendrá lugar en julio próximo.

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Jennifer Lopez Marc Anthony

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