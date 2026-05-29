Marc Anthony brilla por su ausencia en la graduación de su hija Emme, quien estuvo acompañada por JLo y más familiares

A pesar de que estuvo rodeada por la mayor parte de su familia, hubo una gran ausencia que llamó la atención durante la graduación de Emme Muñiz este jueves en Los Ángeles.

Y es que su papá, el cantante Marc Anthony, no asistió a una de las fechas familiares más importantes para la adolescente de 18 años.

Mientras que su mamá, Jennifer Lopez, se encargó de acompañarla en la ceremonia junto a varios integrantes de su círculo cercano.