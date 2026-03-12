Jennifer Lopez confiesa que venció su dependencia a los hombres: 'Me daba mucho miedo estar sola'

La cantante y actriz explicó que necesitó darse tiempo para procesar el final de su relación y enfocarse en sí misma, una etapa que le permitió reflexionar, reorganizar sus prioridades y encontrar nuevamente equilibrio. Según comentó, ese periodo fue fundamental para sanar emocionalmente y poder seguir adelante con mayor claridad.
La razón detrás de la pausa que Jennifer Lopez tomó tras su divorcio con Ben Affleck
El 20 de agosto de 2024, Jennifer Lopez presentó formalmente la solicitud de divorcio de Ben Affleck citando diferencias irreconciliables como motivo de la ruptura y finalizaron su matrimonio oficialmente el 6 de enero de 2025. La noticia puso fin a una de las historias románticas más mediáticas de Hollywood, ya que ambos habían retomado su relación casi dos décadas después de su primer compromiso a principios de los años 2000.
A pesar del difícil proceso, la intérprete dejó en claro que esta etapa también representó una oportunidad para reconectar con sus metas personales y profesionales. Con el paso del tiempo, la cantante ha retomado gradualmente sus proyectos y apariciones públicas, enfocándose en nuevas oportunidades mientras continúa con su vida.
"Me tomé un año libre", aseguró la artista de 56 años durante una aparición en el programa Good Morning America, donde explicó que tuvo que "dejar todo" después de su separación del actor y productor, de 53 años.
La cantante de "On the Floor" continuó: "Cancelé giras. Decidí quedarme en casa y aceptar lo sucedido sin huir de ello ni por el trabajo ni por otra persona ni por nada. Simplemente aceptar", agregó.
Jennifer Lopez recalcó que “necesitaba estar en casa” con sus gemelos, Max y Emme, de 18 años, a quienes comparte con su exesposo Marc Anthony, “y esa era la prioridad en ese momento”.
También aprovechó el tiempo libre para reflexionar: "Estaba en un punto en el que me preguntaba: '¿Qué te pasa?'", explicó. "No podía culpar a nadie más porque no creo que esa sea la lección. Así que realmente necesitaba comprenderme a mí misma", expresó.
Jennifer Lopez vive su era feliz a poco más de un año de su divorcio de Ben Affleck
A más de un año de finalizar su divorcio con Benn Affleck, Jennifer Lopezdijo durante su participación en el programa de televisión Good Morning America que ahora está "en su era feliz".
“Siento que, por primera vez en mi vida, soy libre. Estoy sola. Se siente realmente bien. No sabía cómo se sentía eso desde que tenía veintipocos años, e incluso antes de eso siempre tuve novio. Siempre había alguien en mi vida y tantas otras cosas que sentía que estaban fuera de mi control”, explicó. “He llegado al punto en que realmente confío en mí misma y me valoro un poco más”.
Antes de casarse con Affleck, la cantante estuvo casada con Ojani Noa de 1997 a 1998, con Cris Judd de 2001 a 2003 y con Marc Anthony, de 2004 a 2014. También estuvo comprometida con Alex Rodríguez de 2019 a 2021.
Sin embargo, dejó en claro que aún no está lista para volver a meterse en el mundo de las citas: “Dios no lo quiera”, bromeó. “No quiero arruinar nada. Es tan bonito ahora. Estoy tan feliz. Es lo máximo. Me siento realmente bien ahora mismo, y eso me daba miedo de joven. No sabía si podría hacerlo. Siempre me daba mucho miedo estar sola”, aseguró.
Hace unos días, Jennfer Lopez sorprendió al público al hablar con franqueza sobre otro de los momentos más difíciles de su vida personal: su divorcio del cantante Marc Anthony en 2014 y después de diez años de matrimonio.
Mientras estaba en el escenario durante su residencia Up All Night en The Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas, la artista definió esa etapa en su vida como “una época muy difícil”: “Estuve a punto de rendirme. Era madre soltera con dos gemelos de tres años”, explicó. “Llamé a una de mis mentoras. Se llamaba Louise Hay. Me dijo: 'Jennifer, eres bailarina, ¿verdad?'. Le dije: 'Sí, lo soy'. Me preguntó: 'Cuando estás aprendiendo un baile y te equivocas en los pasos, ¿qué haces?'. Le dije: 'Sigo hasta que los domino'. Me respondió: 'Así es, Jennifer. Sigue bailando siempre'”, expresó.
Antes de continuar con su show mandó un importante mensaje al público: “Les deseo lo mismo a todos y cada uno de ustedes, que no importa lo que la vida les depare, bailen y bailen y bailen, una y otra y otra vez”.