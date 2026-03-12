Jennifer Lopez confiesa que venció su dependencia a los hombres: 'Me daba mucho miedo estar sola'

La razón detrás de la pausa que Jennifer Lopez tomó tras su divorcio con Ben Affleck

El 20 de agosto de 2024, Jennifer Lopez presentó formalmente la solicitud de divorcio de Ben Affleck citando diferencias irreconciliables como motivo de la ruptura y finalizaron su matrimonio oficialmente el 6 de enero de 2025. La noticia puso fin a una de las historias románticas más mediáticas de Hollywood, ya que ambos habían retomado su relación casi dos décadas después de su primer compromiso a principios de los años 2000.

Jennifer Lopez y Ben Affleck (Mindy Small/Getty Images)

A pesar del difícil proceso, la intérprete dejó en claro que esta etapa también representó una oportunidad para reconectar con sus metas personales y profesionales. Con el paso del tiempo, la cantante ha retomado gradualmente sus proyectos y apariciones públicas, enfocándose en nuevas oportunidades mientras continúa con su vida.

"Me tomé un año libre", aseguró la artista de 56 años durante una aparición en el programa Good Morning America, donde explicó que tuvo que "dejar todo" después de su separación del actor y productor, de 53 años.

Jennifer Lopez y Ben Affleck (Kevin Winter/Getty Images,)

La cantante de "On the Floor" continuó: "Cancelé giras. Decidí quedarme en casa y aceptar lo sucedido sin huir de ello ni por el trabajo ni por otra persona ni por nada. Simplemente aceptar", agregó.

Jennifer Lopez recalcó que “necesitaba estar en casa” con sus gemelos, Max y Emme, de 18 años, a quienes comparte con su exesposo Marc Anthony, “y esa era la prioridad en ese momento”.

También aprovechó el tiempo libre para reflexionar: "Estaba en un punto en el que me preguntaba: '¿Qué te pasa?'", explicó. "No podía culpar a nadie más porque no creo que esa sea la lección. Así que realmente necesitaba comprenderme a mí misma", expresó.