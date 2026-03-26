La inesperada reacción de Jennifer Lopez al escuchar el nombre de su ex en pleno concierto

Jennifer Lopez continúa conquistando al público con su residencia Up All Night: Live in Las Vegas en The Colosseum del Caesars Palace de Las Vegas, donde en cada espectáculo interpreta los éxitos que han marcado su carrera.
Durante uno de sus recientes shows, la cantante protagonizó un momento inesperado que rápidamente llamó la atención de los asistentes y se hizo viral: reaccionó de forma inesperada al escuchar el nombre de uno de sus exes.
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La inesperada reacción de Jennifer Lopez al escuchar el nombre de su ex
Durante uno de sus conciertos en The Colosseum at Caesars Palace, como parte de su residencia Up All Night: Live in Las Vegas, Jennifer Lopezprotagonizó una reacción tan inesperada como divertida al escuchar el nombre de su ex en pleno show.
La cantante invitó a un hombre a subir al escenario para formar parte del show. “Ven aquí”, le dijo mientras lo integraba a la dinámica frente al público.
“Miren a este tipo”, comentó en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales. “Le vamos a sacar todo lo que tiene”.
Segundos después, la cantante le preguntó su nombre. Cuando el fan respondió que se llamaba Ben, la artista reaccionó con un espontáneo “¡ugh!” y una mueca que sorprendió a todos. Sin embargo, todo quedó en tono de broma, ya que enseguida sonrió y lo llevó detrás del escenario junto a su equipo de baile.
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Jennifer Lopez habla de una de las etapas más difíciles de su vida
Esta no es la primera vez que Jennifer Lopezhace referencia a sus exparejas durante sus presentaciones en Las Vegas. A principios de mes, la intérprete de “Let’s Get Loud” habló sobre su divorcio de Marc Anthony, al asegurar que fue una de las etapas más complicadas de su vida.
Mientras estaba en el escenario durante su residencia Up All Night: Live in Las Vegas en The Colosseum del Caesars Palace, la artista definió esa etapa en su vida como “una época muy difícil”: “Estuve a punto de rendirme. Era madre soltera con dos gemelos de tres años”, explicó. “Llamé a una de mis mentoras. Se llamaba Louise Hay. Me dijo: 'Jennifer, eres bailarina, ¿verdad?'. Le dije: 'Sí, lo soy'. Me preguntó: 'Cuando estás aprendiendo un baile y te equivocas en los pasos, ¿qué haces?'. Le dije: 'Sigo hasta que los domino'. Me respondió: 'Así es, Jennifer. Sigue bailando siempre'”, expresó.
Antes de continuar con su show mandó un importante mensaje al público: “Les deseo lo mismo a todos y cada uno de ustedes, que no importa lo que la vida les depare, bailen y bailen y bailen, una y otra y otra vez”.
Antes de casarse con Ben Affleck, la cantante estuvo casada con Ojani Noa de 1997 a 1998, con Cris Judd de 2001 a 2003 y con Marc Anthony, de 2004 a 2014. También estuvo comprometida con Alex Rodríguez de 2019 a 2021.