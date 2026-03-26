La inesperada reacción de Jennifer Lopez al escuchar el nombre de su ex en pleno concierto

Jennifer Lopez habla de una de las etapas más difíciles de su vida

Esta no es la primera vez que Jennifer Lopez hace referencia a sus exparejas durante sus presentaciones en Las Vegas. A principios de mes, la intérprete de “Let’s Get Loud” habló sobre su divorcio de Marc Anthony, al asegurar que fue una de las etapas más complicadas de su vida.

Jennifer Lopez y Marc Anthony (Getty Images)

Mientras estaba en el escenario durante su residencia Up All Night: Live in Las Vegas en The Colosseum del Caesars Palace, la artista definió esa etapa en su vida como “una época muy difícil”: “Estuve a punto de rendirme. Era madre soltera con dos gemelos de tres años”, explicó. “Llamé a una de mis mentoras. Se llamaba Louise Hay. Me dijo: 'Jennifer, eres bailarina, ¿verdad?'. Le dije: 'Sí, lo soy'. Me preguntó: 'Cuando estás aprendiendo un baile y te equivocas en los pasos, ¿qué haces?'. Le dije: 'Sigo hasta que los domino'. Me respondió: 'Así es, Jennifer. Sigue bailando siempre'”, expresó.

Antes de continuar con su show mandó un importante mensaje al público: “Les deseo lo mismo a todos y cada uno de ustedes, que no importa lo que la vida les depare, bailen y bailen y bailen, una y otra y otra vez”.

Jennifer Lopez en los Golden Globes 2026 (Frazer Harrison/WireImage)

Antes de casarse con Ben Affleck, la cantante estuvo casada con Ojani Noa de 1997 a 1998, con Cris Judd de 2001 a 2003 y con Marc Anthony, de 2004 a 2014. También estuvo comprometida con Alex Rodríguez de 2019 a 2021.