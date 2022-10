Julieta Venegas está orgullosa de colaborar con Bad Bunny

Debido a que Bad Bunny es un artista que provoca gran euforia entre los adolescentes, al cuestionarla sobre la reacción de su hija Simona de 12 años (a quien tuvo con el músico argentino Rodrigo García) al conocer este trabajo, Julieta Venegas reveló que tanto la joven como personas cercanas a ella no creían que hubiera escrito una letra tan "atrevida".

“(Mi hija) me dijo: “¿Le has dicho a Benito ‘sin miedo papito, ven y dame más’?”. “¡Claro!”, respondí. “Si él me canta ‘lo siento bebé’, ¿qué voy a decir?”. Hay amigos que no creen que yo haya escrito eso”, contó la originaria de Baja California con una sonrisa.

Al respecto de sus referentes en el ambiente musical, Julieta Vengas confesó: “Marisa Monte me inspira, y también jóvenes como Rosalía. Es excepcional, una diosa. El otro día no me encontraba bien antes de salir a cantar y pensé: “Que diosita Rosalía me cuide”. A veces le escribo por Instagram en plan: “Te amoooooooo”.