Todo lo que tienes que saber de ‘Arirang’, el nuevo álbum de BTS

¿Cómo se llama el nuevo álbum de BTS y qué significa?

El nuevo álbum de la agrupación se titula Arirang. De acuerdo con la UNESCO, “arirang” es un canto lírico tradicional de la cultura coreana que se recrea y transmite de manera oral. Usualmente toca temáticas como las penas, las alegrías, la separación y el encuentro. Estos dos últimos podrían estar relacionados con la dinámica que experimentó el grupo cuando tuvieron que poner en pausa sus actividades para realizar el servicio militar, pero ahora vuelven a reencontrarse con sus fans que esperaron tanto tiempo.

Según una entrevista que dio BTS a GQ, el nombre busca representar su identidad, quiénes son como grupo y las historias que quieren contar. "Arirang es una canción popular coreana que trasciende el tiempo y las generaciones; se le ha asociado con emociones como la conexión, la distancia y la reunión", mencionaron.

Arirang llega después de cuatro años de inactividad de BTS. (BIG HIT MUSIC)

¿Cuál es el sencillo principal del nuevo álbum de BTS?

El sencillo principal de Arirang lleva por nombre SWIM. Este lanzamiento estuvo acompañado de un video musical de alta producción, grabado en locaciones como el mar, donde los siete integrantes navegan un barco con el mismo nombre de su álbum, así como en el Museo de la Marina, ubicado en Lisboa, Portugal, para otra parte de la historia.

De acuerdo con un mensaje que dejó uno de los integrantes, RM, en Spotify, SWIM “se centra en la determinación de seguir avanzando a través de las olas de la vida”. Asimismo, menciona que el amor, visible en la letra de la canción, va más allá de lo romántico pues “habla del amor por la vida en su verdadero sentido, eligiendo avanzar a tu propio ritmo en lugar de resistir la corriente”, expresó.

¿Quién es la mujer que sale en ‘SWIM’?

Una figura notable en el video musical del sencillo principal es la mujer que lo protagoniza junto a los integrantes: Lili Reinhart.

Conocida principalmente por interpretar a Betty Cooper en la serie Riverdale, Lili es una actriz de 29 años con una carrera consolidada en Hollywood, con otros proyectos como The Kings of Summer, Hal & Harper y Hustlers. Su presencia en el video sorprendió por la colaboración inesperada entre Hollywood y la banda coreana.