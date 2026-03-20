Todo lo que tienes que saber de ‘Arirang’, el nuevo álbum de BTS

Después de cuatro años de inactividad como grupo debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur, BTS está de regreso con un nuevo álbum titulado Arirang. A tan solo unas horas de su lanzamiento, su video ya ha acumulado más de 25 millones de reproducciones en YouTube, y se espera que la cifra continúe en aumento; incluso, la banda provocó fallas en Spotify debido a la gran cantidad de ARMY escuchando el álbum.
Con nuevas canciones, un video de alta producción y mensajes que reflexionan sobre la vida, el amor y seguir adelante, BTS demuestra una etapa diferente en sus carreras.
Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre Arirang y su esperado regreso.
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¿Cómo se llama el nuevo álbum de BTS y qué significa?
El nuevo álbum de la agrupación se titula Arirang. De acuerdo con la UNESCO, “arirang” es un canto lírico tradicional de la cultura coreana que se recrea y transmite de manera oral. Usualmente toca temáticas como las penas, las alegrías, la separación y el encuentro. Estos dos últimos podrían estar relacionados con la dinámica que experimentó el grupo cuando tuvieron que poner en pausa sus actividades para realizar el servicio militar, pero ahora vuelven a reencontrarse con sus fans que esperaron tanto tiempo.
Según una entrevista que dio BTS a GQ, el nombre busca representar su identidad, quiénes son como grupo y las historias que quieren contar. "Arirang es una canción popular coreana que trasciende el tiempo y las generaciones; se le ha asociado con emociones como la conexión, la distancia y la reunión", mencionaron.
¿Cuál es el sencillo principal del nuevo álbum de BTS?
El sencillo principal de Arirang lleva por nombre SWIM. Este lanzamiento estuvo acompañado de un video musical de alta producción, grabado en locaciones como el mar, donde los siete integrantes navegan un barco con el mismo nombre de su álbum, así como en el Museo de la Marina, ubicado en Lisboa, Portugal, para otra parte de la historia.
De acuerdo con un mensaje que dejó uno de los integrantes, RM, en Spotify, SWIM “se centra en la determinación de seguir avanzando a través de las olas de la vida”. Asimismo, menciona que el amor, visible en la letra de la canción, va más allá de lo romántico pues “habla del amor por la vida en su verdadero sentido, eligiendo avanzar a tu propio ritmo en lugar de resistir la corriente”, expresó.
¿Quién es la mujer que sale en ‘SWIM’?
Una figura notable en el video musical del sencillo principal es la mujer que lo protagoniza junto a los integrantes: Lili Reinhart.
Conocida principalmente por interpretar a Betty Cooper en la serie Riverdale, Lili es una actriz de 29 años con una carrera consolidada en Hollywood, con otros proyectos como The Kings of Summer, Hal & Harper y Hustlers. Su presencia en el video sorprendió por la colaboración inesperada entre Hollywood y la banda coreana.
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¿Qué canciones incluye el nuevo álbum de BTS?
Arirang cuenta con 14 canciones que en total dan alrededor de 41 minutos de nueva música de la banda. Este es el tracklist del álbum:
1. Body to Body 2. Hooligan 3. Aliens 4. FYA 5. 2.0 6. No. 29 7. SWIM 8. Merry Go Round 9. NORMAL 10. Like Animals 11. they don’t know ‘bout us 12. One More Night 13. Please 14. Into the Sun
¿Quiénes participaron en la producción del álbum de BTS?
El equipo de producción de Arirang estuvo conformado por nombres importantes, además de los propios integrantes del grupo. RM cuenta con créditos en todas las canciones, mientras que otros miembros también participaron activamente en la creación del álbum, particularmente j-hope, Suga, Jungkook y V.
El famoso DJ, Diplo, participó en varias canciones, entre ellas Body to Body, FYA, Like Animals e Into the Sun.
Por su parte, “El Guincho”, productor español ganador del Latin Grammy, colaboró en la producción de Hooligan.
La tercera canción, Aliens, contó con el respaldo del reconocido productor estadounidense Mike Will Made It, responsable de temas como Go Stupid y 23. Además, también participó en 2.0.
Kevin Parker, conocido por su proyecto Tame Impala, estuvo involucrado en Merry Go Round. Para NORMAL, el productor fue Ryan Tedder, líder y vocalista de la banda OneRepublic.
¿Cuándo es la transmisión del concierto de BTS en Netflix?
BTS regresará a los escenarios el sábado 21 de marzo con un concierto gratuito en Seúl, mismo evento que se transmitirá en Netflix completamente en vivo para que ARMY alrededor del mundo pueda verlo.
El concierto será transmitido a las 5:00 a.m. (horario CDMX).
¿Cuándo sale el documental de BTS en Netflix?
Posterior al evento en vivo del grupo, Netflix también anunció que estrenarán el documental BTS: El Regreso, el viernes 27 de marzo. Este documental mostrará el proceso de creación del nuevo álbum y las presiones que hubo detrás del tan esperado regreso.
BTS se consolida nuevamente como una de las agrupaciones más populares e influyentes del momento, demostrando que, a pesar del tiempo de inactividad, su impacto permanece intacto.