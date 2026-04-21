Ordenan arresto de Bang Si-hyuk, creador de BTS, por presunto fraude millonario

¿Quién es Bang Si-Hyuk?

Bang Si-Hyuk, también conocido como ‘Hitman’ Bang, es un productor y compositor musical surcoreano. Nacido el 9 de agosto de 1972, desde muy joven mostró interés por la industria musical y, en la década de los 90, conoció a Park Jin-young (fundador de JYP Entertainment), quien le ofreció trabajar con él en su empresa.

Durante su paso por JYP, colaboró con artistas como Rain, Wonder Girls, g.o.d., Teen Top y 2AM, entre otros. Sin embargo, tras algunos años decidió fundar su propia compañía: Big Hit Entertainment (hoy Big Hit Music, subsidiaria de HYBE) en 2005.

El punto máximo llegó en 2013 con el debut de BTS. Aunque sus inicios estuvieron marcados por limitaciones financieras, en 2016 el grupo comenzó a consolidarse hasta convertirse en un fenómeno global.



El éxito de la boyband permitió al productor expandir su negocio mediante adquisiciones, hasta que en 2021 anunció la transformación en HYBE Corporation, con diferentes subsidiarias que gestionan artistas, como Seventeen, Le Sserafim, NewJeans, ENHYPEN, TXT, entre otros, convirtiéndose en una de las empresas más grandes del K-pop.

La compañía incluso ha ido más allá, pues con sus subsidiarias internacionales, compraron Ithaca Holdings, la empresa de Scooter Braun que maneja artistas como Justin Bieber y Ariana Grande. También han creado grupos globales como KATSEYE y Santos Bravos.

Bang Si-Hyuk fundó una de las empresas más grandes en el K-pop. (Getty Images)

¿Por qué ordenaron el arresto de Bang Si-Hyuk?

La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl apunta al multimillonario como sospechoso de no acatar las leyes del mercado de capitales. De acuerdo con Reuters, en 2019, el empresario habría engañado a algunos inversionistas al negar los planes de la salida a la bolsa de HYBE y los habría convencido de vender acciones a un fondo de capital privado que está ligado a sus socios.

Tras la salida a la bolsa de la empresa en 2020, dicho fondo vendió su participación y las autoridades alegan que Bang se quedó con aproximadamente 30% de las ganancias, obteniendo alrededor de 190,000 millones de wones (129,1 millones de dólares) de forma ilegal.

Bang Si-Hyuk es acusado de engañar a algunos los inversionistas. (Getty Images)

Las acusaciones surgieron desde el año pasado, lo que derivó en una prohibición de salida del país el 11 de agosto mientras avanzaba la investigación. El empresario ha negado previamente los señalamientos, asegurando que no cometió ninguna irregularidad.

HYBE por su parte lanzó un comunicado que cita a los abogados de Bang. “Lamentamos que se haya solicitado una orden de detención a pesar de nuestra plena y constante cooperación con la investigación durante un período prolongado”, escribieron. “Seguiremos cooperando con todos los procedimientos legales y haremos todo lo posible por explicar claramente nuestra postura”.