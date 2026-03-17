Eugenio y Vadhir Derbez, mayores respaldos de Aislinn tras el fallecimiento de su mamá

Eugenio Derbez, al margen de los asuntos legales de Aislinn

A través de distintos medios de comunicación Eugenio Derbez responde preguntas acerca del tema legal que esta enfrentando su hija con respecto al testamento de su mamá.

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"Me estoy enterando por ustedes, no sé de qué me hablan. No me ha dicho nada Ais", declaró Eugenio Derbez sobre las supuestas inconsistencias que hay en los trámites para validar el testamento de la mamá de su hija mayor. "No ha de ser nada importante", agregó.

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"Son cosas muy personales. No me corresponde a mí, ni siquiera opinar", continuó al referirse al tema.

Aunque Derbez, compartió la paternidad con Michel, ella formó una familia tras tomar caminos separados. Gabriela se casó con Jorge Alberto Aguilera, a quien conoció en los foros de Televisa. Juntos criaron a Aislinn y, además, tuvieron dos hijas más: Michelle y Chiara.