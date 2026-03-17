Eugenio y Vadhir Derbez, mayores respaldos de Aislinn tras el fallecimiento de su mamá

A finales de noviembre del año pasado,Aislinn Derbezconfirmó el golpe emocional más fuerte que había vivido: El día 24 de ese mes falleció Gabriela Michel, su mamá, dejando un enorme vacío en el corazón tanto de su familia como de amigos más cercanos.
Más de tres meses después de su fallecimiento, su familia enfrenta temas legales relacionados a su testamento.
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Eugenio Derbez, al margen de los asuntos legales de Aislinn
A través de distintos medios de comunicación Eugenio Derbez responde preguntas acerca del tema legal que esta enfrentando su hija con respecto al testamento de su mamá.
"Me estoy enterando por ustedes, no sé de qué me hablan. No me ha dicho nada Ais", declaró Eugenio Derbez sobre las supuestas inconsistencias que hay en los trámites para validar el testamento de la mamá de su hija mayor. "No ha de ser nada importante", agregó.
"Son cosas muy personales. No me corresponde a mí, ni siquiera opinar", continuó al referirse al tema.
Aunque Derbez, compartió la paternidad con Michel, ella formó una familia tras tomar caminos separados. Gabriela se casó con Jorge Alberto Aguilera, a quien conoció en los foros de Televisa. Juntos criaron a Aislinn y, además, tuvieron dos hijas más: Michelle y Chiara.
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Vadhir Derbez, gran respaldo de su hermana
Vadhir Derbez, hermano de Aislinn por parte de su papá, también fue cuestionado sobre la situación legal que ella enfrentaría. "Insisto, son procesos que están pasando ellos y no he estado muy enterado, la verdad", dijo, con lo que asegura que saber mucho sobre el problema legal. Vadhir igualmente evadió el tema al decir que ha estado "superclavado en mi proyecto de música, en el álbum que va a salir".
Además, explicó que aunque como familia sí hablan de cosas importantes, no siempre se hablan temas muy delicados o legales. Eso sí, reiteró el gran vínculo que tienen: “Somos una familia que se ha visto en el programa que tenemos, en todo, somos muy unidos. Siempre vamos a estar ahí el uno para el otro y eso es súper importante”.
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El testamento de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez
El proceso de sucesión testamentaria se habría visto envuelto en dudas por parte de los familiares, según reportes de la periodista Ana María Alvarado en el programa Sale el Sol.
Según informó, el 9 de marzo se tenía prevista la lectura del testamento en una notaría, sin embargo, hubo ausencias y señalamientos por posibles inconsistencias en el acta de defunción de la actriz. “Me dicen que hay inconsistencias en el acta de defunción, cosas en las que no todos están en la misma sintonía, por eso hubo gente que faltó. Tienen dudas sobre el día, el lugar de la muerte y la causa. Están averiguando qué pasó”, explicó Alvarado.
Según lo declarado, existirían irregularidades en el día, el lugar y la causa de muerte de Gabriela Michel, lo que habría generado inquietud entre sus familiares y, en consecuencia, un retraso en la lectura del testamento.
Por el momento, ni Aislinn Derbez ni sus hermanas se han pronunciado sobre la situación.