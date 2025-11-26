Vadhir Derbez defiende su silencio mientras su hermana Aislinn atraviesa el duelo por la muerte de su mamá

Aislinn Derbez atraviesa uno de los capítulos más dolorosos de su vida tras la lamentable muerte de su madre, Gabriela Michel .
Después de confirmar la noticia, la actriz recibió el respaldo de su padre, Eugenio Derbez, quien le reiteró su compañía y cariño en medio de esta difícil pérdida. A este gesto se sumó su hermano Vadhir Derbez, quien además de acompañarla de manera cercana, decidió alzar la voz para señalar la falta de sensibilidad con la que algunos usuarios reaccionaron en redes, recordando que el duelo no siempre se vive frente a una pantalla.