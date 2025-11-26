Vadhir Derbez defiende su silencio mientras su hermana Aislinn atraviesa el duelo por la muerte de su mamá

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Vadhir acompañó una foto junto a su hermana con la frase: “Te amo hermana, sabes que estamos siempre aquí para contenerte y apoyar”.

El actor aprovechó para denunciar la ola de críticas que recibió tras no haber compartido públicamente condolencias en redes sociales.

“Me sorprende ver cómo reacciona la sociedad con estas cosas en redes. Me han llegado una cantidad de mensajes en los stories que ya tenía ayer, sobre lo insensible que soy, y como no estoy apoyando a mi hermana en estos momentos”, escribió.

“Claro que estuve ahí físicamente con ella (solo no lo publiqué). Lo que sí es insensible es que mientras uno está en un duelo, tenga que buscar fotos y ver que postear para que la gente vea que estas ‘apoyando’… Como si subir esta foto ya me hiciera empático o presente, lo cual es una tontería”, criticó.

