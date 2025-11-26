Publicidad

Espectáculos

Vadhir Derbez defiende su silencio mientras su hermana Aislinn atraviesa el duelo por la muerte de su mamá

El actor afirma que acompañó a su hermana en todo momento, aunque no lo compartió en redes.
mié 26 noviembre 2025 09:11 AM
Aislinn y Vadhir Derbez
Aislinn y Vadhir Derbez se sinceraron en una entrevista mutua. (Instagram/Vadhir Derbez)

Aislinn Derbez atraviesa uno de los capítulos más dolorosos de su vida tras la lamentable muerte de su madre, Gabriela Michel .

Después de confirmar la noticia, la actriz recibió el respaldo de su padre, Eugenio Derbez, quien le reiteró su compañía y cariño en medio de esta difícil pérdida. A este gesto se sumó su hermano Vadhir Derbez, quien además de acompañarla de manera cercana, decidió alzar la voz para señalar la falta de sensibilidad con la que algunos usuarios reaccionaron en redes, recordando que el duelo no siempre se vive frente a una pantalla.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Vadhir acompañó una foto junto a su hermana con la frase: “Te amo hermana, sabes que estamos siempre aquí para contenerte y apoyar”.

El actor aprovechó para denunciar la ola de críticas que recibió tras no haber compartido públicamente condolencias en redes sociales.

“Me sorprende ver cómo reacciona la sociedad con estas cosas en redes. Me han llegado una cantidad de mensajes en los stories que ya tenía ayer, sobre lo insensible que soy, y como no estoy apoyando a mi hermana en estos momentos”, escribió.

“Claro que estuve ahí físicamente con ella (solo no lo publiqué). Lo que sí es insensible es que mientras uno está en un duelo, tenga que buscar fotos y ver que postear para que la gente vea que estas ‘apoyando’… Como si subir esta foto ya me hiciera empático o presente, lo cual es una tontería”, criticó.

Vadhir Derbez habla sobre cómo llevar el duelo

“Esta foto que subo es más para ustedes que para ella, ella sabe que estoy y que tiene mi apoyo incondicional”, expresó Vadhir.

"Cada quien vive su duelo a su manera y esta como puede. Gracias por los mensajes de apoyo y amor a mi familia”, finalizó.

La mañana del 24 de noviembre, falleció en Ciudad de México Gabriela Michel a los 65 años de edad, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

La historia de Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera, su esposo: las hijas que tuvieron juntos
Aislinn Derbez y su mamá, Gabriela Michel (Getty Images)

Gabriela Michel, reconocida por su trabajo en doblaje, destacando como la voz en español de personajes icónicos en películas, series y producciones infantiles, perdió la vida tras sufrir un infarto, tal como lo informó su hija Aislinn en redes sociales.

La familia, dolida por la pérdida, ha pedido respeto y privacidad mientras atraviesan el duelo, y amigos, colegas y el público lamentan el fallecimiento de una voz que marcó varias generaciones.

