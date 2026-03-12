Vadhir Derbez detalla la estafa que sufrió su hermano José Eduardo Derbez

Las palabras y el consejo de Vadhir

Dispuesto a compartir su opinión con la prensa, Vadhir Derbez se tomó un momento para responder a los medios, que lo cuestionaron sobre la estafa de la que fue víctima su hermano José Eduardo Derbez. Según se dio a conocer, el actor invirtió una cantidad de dinero en la compra de máquinas de garra, que suelen colocarse en centros comerciales para que los clientes intenten atrapar premios, pero el negocio no resultó como esperaba.

Con su característico sentido del humor, Vadhir reaccionó al tema y comentó: “Si mi hermano no sabe dónde poner el dinero, mejor que se junte conmigo”, dijo entre risas. Sus declaraciones fueron retomadas por programas de televisión como Venga la alegría.

En ese contexto, Vadhir Derbez profundizó en su postura y aprovechó para compartir un consejo a partir de lo que vivió su hermano José Eduardo Derbez, cuyas declaraciones llamaron la atención del público. “Le puede pasar a cualquiera, la verdad es muy triste. Creo que lo importante es cuidar más el círculo de amigos y de socios que tienes para que no te vean la cara, aunque aun así…”, comentó el actor ante las preguntas de los reporteros presentes, quienes también le preguntaron si él suele ser precavido en este tipo de situaciones.