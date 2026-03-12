En días recientes, José Eduardo Derbez generó conversación entre sus seguidores y la audiencia del programa en el que participa, Miembros al Aire, luego de revelar que fue víctima de una estafa presuntamente cometida por alguien que aseguró tener cercanía con su familia. El hijo de Eugenio Derbez contó que decidió invertir una suma de dinero en un negocio, sin embargo, el resultado no fue el esperado. Tras esta confesión, su hermano Vadhir Derbez fue cuestionado al respecto y no dudó en reaccionar para compartir su postura sobre lo ocurrido.
Vadhir Derbez detalla la estafa que sufrió su hermano José Eduardo Derbez
Las palabras y el consejo de Vadhir
Dispuesto a compartir su opinión con la prensa, Vadhir Derbez se tomó un momento para responder a los medios, que lo cuestionaron sobre la estafa de la que fue víctima su hermano José Eduardo Derbez. Según se dio a conocer, el actor invirtió una cantidad de dinero en la compra de máquinas de garra, que suelen colocarse en centros comerciales para que los clientes intenten atrapar premios, pero el negocio no resultó como esperaba.
Con su característico sentido del humor, Vadhir reaccionó al tema y comentó: “Si mi hermano no sabe dónde poner el dinero, mejor que se junte conmigo”, dijo entre risas. Sus declaraciones fueron retomadas por programas de televisión como Venga la alegría.
En ese contexto, Vadhir Derbez profundizó en su postura y aprovechó para compartir un consejo a partir de lo que vivió su hermano José Eduardo Derbez, cuyas declaraciones llamaron la atención del público. “Le puede pasar a cualquiera, la verdad es muy triste. Creo que lo importante es cuidar más el círculo de amigos y de socios que tienes para que no te vean la cara, aunque aun así…”, comentó el actor ante las preguntas de los reporteros presentes, quienes también le preguntaron si él suele ser precavido en este tipo de situaciones.
La estafa que sufrió José Eduardo Derbez
Abierto, como suele ser al hablar de asuntos personales, José Eduardo Derbez compartió cómo ocurrió la estafa de la que fue víctima. Según contó, todo comenzó cuando una persona que aseguraba tener cercanía con su familia se puso en contacto con él para proponerle un negocio.
“Un día me escribe un c*brón y me dice: ‘Yo soy súper cuate de un familiar tuyo, te invito a poner un negocio’. Vi la foto con mi familia y le digo ‘Va’ y nos vamos a cenar. Llegó con un ‘wey’ que también se veía bien, con la computadora y con números muy maquilladitos”, mencionó José Eduardo.
Aunque la propuesta le generaba ciertas dudas, José Eduardo Derbez decidió acudir a la cena. Durante la conversación comentó que ya había comprado una máquina de garra y fue entonces cuando le propusieron invertir en un negocio relacionado con ese tipo de juegos. A partir de ahí, la inversión planteada inicialmente —que era de cinco millones— terminó reduciéndose a 300 mil pesos.
Después de realizar la supuesta inversión, el conductor intentó recibir al menos 2 mil 500 pesos como parte de las ganancias que supuestamente generaban las 300 máquinas, pero el hombre se negó a entregarle el dinero.