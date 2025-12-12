Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn Derbez

Sobre su situación actual, su papa, el comediante Eugenio Derbez, aseguró que se encuentra bien y cuenta con el apoyo de toda su familia. En una entrevista para Despierta América, el mexicano rompió el silencio sobre el “mes durísimo” que ha vivido su hija, enfatizando la unión del clan Derbez en este torbellino emocional.
Eugenio Derbez habla de la situación de Aislinn Derbez tras la muerte de su mamá
Eugenio Derbez, de 63 años, confirmó que Aislinn se sometió a la operación (de la que se desconocen detalles) tras meses de aplazamiento: “Tenía una cirugía pendiente que ya la había postergado y estaba con un poco de miedo, pero está bien, de hecho acabo de hablar con ella, está de buen ánimo”. El protagonista de No se aceptan devoluciones y La familia P. Luche reconoció el peso acumulado de lo que ha vivido las últimas semanas: “Ha sido un mes durísimo para ella por muchas cosas que le han pasado, además de la muerte de su mamá y lo de su operación, pero está bien. Estamos muy cerca, estamos muy juntos. La voy a ver. En Navidad, seguro, la vamos a pasar juntos. Eso sí, sin palabras”.
Muerte de la mamá de Aislinn Derbez
La muerte de Gabriela Michel, actriz de doblaje de 65 años conocida por prestar su voz a personajes como Samantha Jones en Sex and the City y figuras de Disney como Tinker Bell, ocurrió el 24 de noviembre de 2025 por un infarto fulminante en la Ciudad de México. Aislinn confirmó la noticia el mismo día en Instagram: “Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor”.
Tras dos semanas de silencio que generaron preocupación, Aislinn reapareció el 10 de diciembre y, através de Instagram, detalló el “huracán de locura” vivido : “A los que me preguntan si estoy bien… se me juntaron muchas cosas complejas para digerir en tan poco tiempo… una remodelación y mudanza difícil, la muerte de mi mamá, un retiro muy mágico de La Magia del Caos, una cirugía que llevaba postergando más de un año (por miedo) pero que ya no podía postergar más, temas de trabajo, entre muchas otras cosas, todo en menos de un mes”.
En una foto desde el hospital con suero en la mano, añadió: “Todo el 2025 no paró de regalar putazos a todo aquel que vivía en fantasía. Y la verdad, que doloroso, pero a la vez que maravilloso regalo”. Aunque no detalló el procedimiento, enfatizó la gratitud por su “tribu”: “Lo más importante es que ese crecimiento, potencial y belleza que surgen después del caos es gracias a la tribu que me acompaña y herramientas que me sostienen. Y por eso me siento profundamente agradecida. Esas cosas no se deben vivir solos”.
El apoyo familiar ha sido clave . Eugenio, quien se enteró de la muerte durante los International Emmy Awards en Nueva York el 24 de noviembre, publicó el 25 una foto con Aislinn con el texto “Siempre contigo”. Alessandra Rosaldo, su esposa, también la consoló: “Convivimos con ella (Gabriela) en varias ocasiones y, por supuesto, estamos consternados, tristes y acompañando a Aislinn, a Michel y a Chiara en este momento tan difícil”.
Vadhir defendió la privacidad: “Toda la familia estuvo físicamente con Aislinn, aunque elegimos no documentarlo”. Victoria Ruffo, exesposa de Eugenio, añadió el 2 de diciembre: “Es un tema muy complicado por el que se tiene que atravesar. La familia se solidariza, aunque no lo documenten en redes”. José Eduardo Derbez envió mensajes privados de aliento, según Vadhir.
Aislinn añadió a sus seguidores: “Y me imagino que para ustedes ha sido similar. Veo que a muchísima gente este año los ha sacudido igual, así que les mando todo mi amor. PD: Nunca vivan sus procesos difíciles solos. Eso es lo MÁS importante”.