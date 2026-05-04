Britney Spears evita la cárcel y se declara culpable de conducir bajo los efecto del alcohol

Britney Spears acepta un cargo menor y evita ir a la cárcel

El caso comenzó el 4 de marzo de 2026, cuando la Patrulla de Caminos de California detuvo a Britney Spears en la autopista US 101, al sur del estado, tras reportes de que conducía su BMW de forma rápida y errática. Según las autoridades, la cantante parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia y fue arrestada después de realizar pruebas de sobriedad en campo. Fue liberada bajo fianza al día siguiente.

Britney Spears (AFP)

Aunque inicialmente Britney enfrentaba un cargo por conducir bajo la influencia combinada de alcohol y al menos una droga, la cantante aceptó declararse culpable de conducción imprudente, un cargo menor. El fiscal de distrito del condado de Ventura, Erik Nasarenko, confirmó que Spears asumió responsabilidad en una etapa temprana del proceso y acordó continuar con tratamiento.

Britney Spears (Instagram)

Como parte del acuerdo, la intérprete de Toxic será sentenciada a un año de libertad condicional informal, deberá tomar una clase relacionada con DUI y pagar multas obligatorias establecidas por el estado. También aceptó continuar con atención de salud mental y tratamiento por abuso de sustancias.

Nasarenko subrayó que, aunque se trata de un delito menor, manejar bajo los efectos del alcohol o drogas es una conducta seria por las consecuencias que puede provocar. El fiscal explicó que el objetivo de las condiciones impuestas es evitar que Spears repita la conducta y priorizar el tratamiento psicológico.