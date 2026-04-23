Sam Asghari, exesposo de Britney Spears , habló sobre la decisión de la cantante de ingresar voluntariamente a un centro de rehabilitación. Este jueves, el modelo fue abordado por un reportero, momento en el que habló sobre la situación de la artista, quien tomó esta medida tras haber sido arrestada en marzo por conducir bajo la influencia del alcohol.
Sam Asghari, exesposo de Britney Spears, reacciona al ingreso voluntario de la cantante a rehabilitación
Sam Asghari reacciona al ingreso de Britney Spears a rehabilitación
Sam Asghari se mostró respetuoso al referirse al proceso que atraviesa Britney Spears , destacando la importancia de priorizar la salud y el bienestar personal. La cantante enfrenta así un nuevo capítulo enfocado en su recuperación, mientras continúa bajo la atención pública.
“Creo que es algo excelente”, dijo el modelo de 32 años al sitio de noticias TMZ. “Creo que todo lo que tenga que ver con sanar y con cosas positivas es bueno”, aseguró.
Y agregó: “Mientras la persona esté a cargo de esa decisión, todo está bien”. El también actor tambien fue cuestionado sobre si ha estado en contacto con Britney desde que ingresó al centro, a lo que respondió que no.
Durante una entrevista con Fox News en marzo, Asghari ya se había referido a la detención de su exesposa, Britney Spears, por conducir bajo los efectos del alcohol, ocurrida dos días antes: “Cuando se trata de que las personas cometan errores, lo entiendo”, expresó en ese momento, y añadió que estaba principalmente enfocado en la situación relacionada con el conflicto en Irán.
Sobre la cantante, Sam también subrayó la importancia de respetar su privacidad: “Creo que todo el mundo merece privacidad. Y espero que la prensa haya aprendido de los errores del pasado y le dé la privacidad que necesita”.
Britney Spears inicia tratamiento tras su arresto
El 12 de abril, un representante de Britney Spears confirmó que la artista ingresó voluntariamente a un centro de tratamiento, semanas después de haber sido arrestada, el 4 de marzo, por conducir bajo los efectos del alcohol.
Al día siguiente fue puesta en libertad, y su equipo calificó el incidente como “completamente inexcusable”.
En ese momento, su representante aseguró que la cantante tomaría las medidas necesarias para cumplir con la ley y encaminarse hacia un cambio positivo. “Britney va a tomar las medidas adecuadas y a cumplir con la ley, y esperamos que este sea el primer paso hacia un cambio largamente esperado en su vida. Ojalá pueda obtener la ayuda y el apoyo que necesita durante este difícil momento”, señalaba el comunicado, en el que también se destacó el respaldo de sus seres queridos.
Britney Spears mantuvo una relación con Sam Asghari desde 2016. La pareja se casó en junio de 2022, pero se separó en julio de 2023. Finalmente, en mayo de 2024, un juez del Tribunal Superior de California, en el condado de Los Ángeles, aprobó su divorcio.
De acuerdo con una fuente citada por la revista People, la separación se dio en buenos términos y sin conflictos legales por el acuerdo prenupcial. “El divorcio fue amistoso y el acuerdo prenupcial no fue impugnado. Britney sigue haciendo gala de su libertad y está pasando página”, afirmó.
Tras la ruptura, Asghari también habló públicamente de su relación con la cantante, describiéndola como una etapa significativa en su vida. “Fue una bendición poder compartir la vida con alguien durante tanto tiempo”, dijo en marzo de 2024. Además, expresó su postura sobre las separaciones: “Siempre he odiado que la gente abandone una relación… nunca entendí cuando la gente se separa y habla mal la una de la otra”.