Sam Asghari, exesposo de Britney Spears, reacciona al ingreso voluntario de la cantante a rehabilitación

Sam Asghari reacciona al ingreso de Britney Spears a rehabilitación

Sam Asghari se mostró respetuoso al referirse al proceso que atraviesa Britney Spears , destacando la importancia de priorizar la salud y el bienestar personal. La cantante enfrenta así un nuevo capítulo enfocado en su recuperación, mientras continúa bajo la atención pública.

Britney Spears y Sam Asghari. (Kevin Winter/Getty Image)

“Creo que es algo excelente”, dijo el modelo de 32 años al sitio de noticias TMZ. “Creo que todo lo que tenga que ver con sanar y con cosas positivas es bueno”, aseguró.

Y agregó: “Mientras la persona esté a cargo de esa decisión, todo está bien”. El también actor tambien fue cuestionado sobre si ha estado en contacto con Britney desde que ingresó al centro, a lo que respondió que no.

Britney Spears y Sam Asghari llevan juntos cinco años. (Instagram/Sam Asghari)

Durante una entrevista con Fox News en marzo, Asghari ya se había referido a la detención de su exesposa, Britney Spears, por conducir bajo los efectos del alcohol, ocurrida dos días antes: “Cuando se trata de que las personas cometan errores, lo entiendo”, expresó en ese momento, y añadió que estaba principalmente enfocado en la situación relacionada con el conflicto en Irán.

Sobre la cantante, Sam también subrayó la importancia de respetar su privacidad: “Creo que todo el mundo merece privacidad. Y espero que la prensa haya aprendido de los errores del pasado y le dé la privacidad que necesita”.