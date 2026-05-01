Britney Spears es acusada formalmente de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas

La denuncia presentada por la fiscalía no precisa qué tipo de droga tenía en la sangre. La audiencia está prevista para el lunes en un tribunal del condado de Ventura, en el que vive la cantante.

Pero Britney Spears no está obligada a asistir y podría ser representada por su abogado, ya que se trata de una "infracción menor", precisó la fiscalía en un comunicado.

Britney Spears (Instagram)

De 44 años, la intérprete de "Oops!... I Did It Again" fue detenida la noche del 4 de marzo. Fue dejada en libertad a la mañana siguiente. Uno de sus representantes calificó entonces el episodio de "incidente lamentable y totalmente inexcusable".

Semanas después, la cantante ingresó voluntariamente a rehabilitación. Britney Spears podría evitar la cárcel si acepta un acuerdo de culpabilidad, señaló la fiscalía. Esta es una medida habitual en casos sin antecedentes penales, sin heridos, con un nivel bajo de alcohol en sangre y con acusados que acuden a la rehabilitación.

