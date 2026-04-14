Kevin Federline habla de la decisión de Britney Spears de entrar a rehabilitación

Kevin Federlinese pronunció luego de que se diera a conocer la noticia de que su ex esposa, Britney Spears, ingresó a un centro de rehabilitación.
La cantante, de 44 años, decidió entrar de manera voluntaria a un programa de tratamiento luego de que fue arrestada el pasado 4 de marzo en Ventura, California, bajo sospecha de manejar bajo la influencia del alcohol.
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Kevin Federline reacciona al ingreso voluntario de Britney Spears a rehabilitación
El lunes, el abogado de Kevin Federline, Mark Vincent Kaplan, envió un comunicado a TMZ en el que confirmó que el exbailarín está al tanto de que Britney Spears ingresó de manera voluntaria a un centro de rehabilitación.
“Kevin está al tanto de los informes que indican que ella ingresó a rehabilitación y que, si necesita ayuda, se alegra de que la esté recibiendo y de que la decisión parece haber sido tomada por ella y no impuesta por otros, si así fuera”, declaró el abogado.
“Lo fundamental es que, sea cual sea el plan de tratamiento recomendado, lo siga y lo complete”, agregó.
De acuerdo con un representante de Britney Spears, la artista ingresó el domingo voluntariamente a un centro de rehabilitación tras ser arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol: “Fue su propia decisión. No se trata de una sustancia en particular, tiene un doble propósito. Se trata de que Britney priorice su salud mental y se tome un tiempo para sí misma para concentrarse en las cosas que son importantes para ella” declaró una fuente de Page Six.
“Está muy comprometida con su salud”, agregó. “Es algo que realmente quiere hacer por sí misma. Fue su propia decisión”, recalcó.
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Los hijos de Britney Spears fueron fundamentales para que ella ingresara a rehabilitación
De acuerdo con una fuente de la revista People, ambos jóvenes, fruto de su relación con su exesposo Kevin Federline, le han brindado su apoyo en este momento: "Sus hijos fueron fundamentales para que ingresara en rehabilitación. Han sido muy claros con ella. Solo quieren que esté sana", declaró la fuente.
De acuerdo con la fuente, la cantante atravesó momentos de angustia tras su detención, lo que terminó influyendo en su decisión de buscar ayuda profesional: “Estaba muy alterada y conmocionada tras su detención. Y le aterra ir a la cárcel. Le ha costado semanas darse cuenta de que ir a rehabilitación es la mejor opción”, afirmó el informante.
"Su equipo ha insistido en que reciba tratamiento desde su arresto. La gente que la rodea se preocupa mucho y trata constantemente de apoyarla, pero puede ser difícil. Ha habido mucha preocupación desde su arresto”, aseguró.