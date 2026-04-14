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Espectáculos

Kevin Federline habla de la decisión de Britney Spears de entrar a rehabilitación

El abogado de Kevin Federline envió un comunicado en el que afirma que el exbailarin apoya la decisión de Britney Spears de entrar a rehabilitación.
mar 14 abril 2026 03:05 PM
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Kevin Federline revela nuevos detalles sobre su matrimonio con Britney Spears. (Getty Images)

Kevin Federline se pronunció luego de que se diera a conocer la noticia de que su ex esposa, Britney Spears , ingresó a un centro de rehabilitación.

La cantante, de 44 años, decidió entrar de manera voluntaria a un programa de tratamiento luego de que fue arrestada el pasado 4 de marzo en Ventura, California, bajo sospecha de manejar bajo la influencia del alcohol.

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Kevin Federline reacciona al ingreso voluntario de Britney Spears a rehabilitación

El lunes, el abogado de Kevin Federline , Mark Vincent Kaplan, envió un comunicado a TMZ en el que confirmó que el exbailarín está al tanto de que Britney Spears ingresó de manera voluntaria a un centro de rehabilitación.

Britney Spears y Kevin Federline
Britney Spears y Kevin Federline (©Getty Images 56765973)

“Kevin está al tanto de los informes que indican que ella ingresó a rehabilitación y que, si necesita ayuda, se alegra de que la esté recibiendo y de que la decisión parece haber sido tomada por ella y no impuesta por otros, si así fuera”, declaró el abogado.

“Lo fundamental es que, sea cual sea el plan de tratamiento recomendado, lo siga y lo complete”, agregó.

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Getty Images (David Becker/Getty Images)

De acuerdo con un representante de Britney Spears, la artista ingresó el domingo voluntariamente a un centro de rehabilitación tras ser arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol: “Fue su propia decisión. No se trata de una sustancia en particular, tiene un doble propósito. Se trata de que Britney priorice su salud mental y se tome un tiempo para sí misma para concentrarse en las cosas que son importantes para ella” declaró una fuente de Page Six.

“Está muy comprometida con su salud”, agregó. “Es algo que realmente quiere hacer por sí misma. Fue su propia decisión”, recalcó.

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Los hijos de Britney Spears fueron fundamentales para que ella ingresara a rehabilitación

Los hijos de Britney Spears, Sean Preston y Jayden James , habrían sido clave en su decisión de ingresar a un centro de rehabilitación tras su reciente arresto por conducir bajo los efectos del alcohol.

Britney Spears
Britney Spears y sus hijos Sean Preston y Jayden James (Instagram)

De acuerdo con una fuente de la revista People, ambos jóvenes, fruto de su relación con su exesposo Kevin Federline, le han brindado su apoyo en este momento: "Sus hijos fueron fundamentales para que ingresara en rehabilitación. Han sido muy claros con ella. Solo quieren que esté sana", declaró la fuente.

De acuerdo con la fuente, la cantante atravesó momentos de angustia tras su detención, lo que terminó influyendo en su decisión de buscar ayuda profesional: “Estaba muy alterada y conmocionada tras su detención. Y le aterra ir a la cárcel. Le ha costado semanas darse cuenta de que ir a rehabilitación es la mejor opción”, afirmó el informante.

Britney Spears
Britney Spears y su hijo Jayden James (Instagram)

"Su equipo ha insistido en que reciba tratamiento desde su arresto. La gente que la rodea se preocupa mucho y trata constantemente de apoyarla, pero puede ser difícil. Ha habido mucha preocupación desde su arresto”, aseguró.

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Kevin Federline Britney Spears

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abril 2026

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