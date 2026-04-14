Kevin Federline habla de la decisión de Britney Spears de entrar a rehabilitación

Kevin Federline reacciona al ingreso voluntario de Britney Spears a rehabilitación

El lunes, el abogado de Kevin Federline , Mark Vincent Kaplan, envió un comunicado a TMZ en el que confirmó que el exbailarín está al tanto de que Britney Spears ingresó de manera voluntaria a un centro de rehabilitación.

Britney Spears y Kevin Federline (©Getty Images 56765973)

“Kevin está al tanto de los informes que indican que ella ingresó a rehabilitación y que, si necesita ayuda, se alegra de que la esté recibiendo y de que la decisión parece haber sido tomada por ella y no impuesta por otros, si así fuera”, declaró el abogado.

“Lo fundamental es que, sea cual sea el plan de tratamiento recomendado, lo siga y lo complete”, agregó.

Getty Images (David Becker/Getty Images)

De acuerdo con un representante de Britney Spears, la artista ingresó el domingo voluntariamente a un centro de rehabilitación tras ser arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol: “Fue su propia decisión. No se trata de una sustancia en particular, tiene un doble propósito. Se trata de que Britney priorice su salud mental y se tome un tiempo para sí misma para concentrarse en las cosas que son importantes para ella” declaró una fuente de Page Six.

“Está muy comprometida con su salud”, agregó. “Es algo que realmente quiere hacer por sí misma. Fue su propia decisión”, recalcó.