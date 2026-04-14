Quiénes son Sean Preston y Jayden, los hijos de Britney Spears que la han apoyado en su más reciente crisis

Jayden James Federline

Britney Spears y Kevin Federline le dieron la bienvenida a su segundo hijo Jayden James el 12 de septiembre de 2006. Nació a la 1:11 a.m. en el Cedars-Sinai Medical Center, en Los Ángeles.

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Dos meses después, Spears solicitó el divorcio tras tres años de matrimonio. Federline habló con PEOPLE en diciembre de 2008, un año y medio después de que su divorcio se hiciera oficial, sobre su relación de crianza con Spears.

“Los primeros años de su vida estuvieron por todos lados”, dijo. “Mi principal objetivo con mis hijos es que puedan vivir la vida como la mayoría de las personas lo hacen. Va a ser difícil no consentirlos, pero no quiero hacerlo”.

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Federline explicó que luchó por la custodia total porque sentía que podía ofrecer un entorno más estable. “Una de las razones por las que terminamos pasando por la batalla por la custodia es porque quiero que mis hijos tengan una mamá y la amen. No quiero hacer esto solo”, afirmó.

Jayden parece haber heredado el talento musical de su mamá. En una publicación de Instagram de marzo de 2022 que después fue eliminada, Spears llamó a sus dos hijos “genios”.

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En noviembre de 2024, después de vivir un año en Hawái, Jayden se reunió con su mamá en Los Ángeles, y madre e hijo volvieron a estar juntos durante las fiestas de Navidad un mes después, lo que, según Spears, le provocó “lágrimas de alegría”.

Ella compartió un video de la visita navideña de Jayden en Instagram y escribió: “¡La mejor Navidad de mi vida! ¡No había visto a mis hijos en 2 años! ¡Lágrimas de alegría y literalmente en shock todos los días, koo koo crazy, tan enamorada y bendecida! ¡Estoy sin palabras, gracias Jesús!”.