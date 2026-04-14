Los hijos de Britney Spears , Sean Preston y Jayden James, jugaron un 'papel importante' en el proceso de convencerla para que ingresara a un centro de tratamiento tras su reciente arresto por conducir bajo los efectos del alcohol, según una fuente que habló en exclusiva con PEOPLE.
Quiénes son Sean Preston y Jayden, los hijos de Britney Spears que la han apoyado en su más reciente crisis
Sean Preston Federline
Sean Preston nació el 14 de septiembre del 2005 en Santa Monica, California.
“¡Estamos encantados de anunciar el nacimiento de nuestro hijo!”, escribió Britney Spears en su sitio web en ese momento. “Estamos felices, sanos y nos encuentramos de maravilla. ¡Gracias por todo su amor y buenos deseos!”.
En el 2008, Kevin Federline contó a PEOPLE sobre la personalidad de Preston, mencionó que cuando era pequeño era “sensible” y que “Sus sentimientos se lastiman muy fácilmente. Es el que siempre está bajo mi ala; no quiere ir a ningún lado sin papá. Si su camiseta se ensucia, quiere cambiarla. También te dirá si va o no a usar un outfit que tú le eliges. ‘No, quiero esos zapatos, papá’.”
El hijo de 20 años de la cantante de Circus, de 44, y de su exesposo Kevin Federline, de 48, actualizó su usuario de Instagram, eliminando “Federline” y añadiendo “Spears”. Ahora su usuario aparece como “Sean P Spears”.
Jayden James Federline
Britney Spears y Kevin Federline le dieron la bienvenida a su segundo hijo Jayden James el 12 de septiembre de 2006. Nació a la 1:11 a.m. en el Cedars-Sinai Medical Center, en Los Ángeles.
Dos meses después, Spears solicitó el divorcio tras tres años de matrimonio. Federline habló con PEOPLE en diciembre de 2008, un año y medio después de que su divorcio se hiciera oficial, sobre su relación de crianza con Spears.
“Los primeros años de su vida estuvieron por todos lados”, dijo. “Mi principal objetivo con mis hijos es que puedan vivir la vida como la mayoría de las personas lo hacen. Va a ser difícil no consentirlos, pero no quiero hacerlo”.
Federline explicó que luchó por la custodia total porque sentía que podía ofrecer un entorno más estable. “Una de las razones por las que terminamos pasando por la batalla por la custodia es porque quiero que mis hijos tengan una mamá y la amen. No quiero hacer esto solo”, afirmó.
Jayden parece haber heredado el talento musical de su mamá. En una publicación de Instagram de marzo de 2022 que después fue eliminada, Spears llamó a sus dos hijos “genios”.
En noviembre de 2024, después de vivir un año en Hawái, Jayden se reunió con su mamá en Los Ángeles, y madre e hijo volvieron a estar juntos durante las fiestas de Navidad un mes después, lo que, según Spears, le provocó “lágrimas de alegría”.
Ella compartió un video de la visita navideña de Jayden en Instagram y escribió: “¡La mejor Navidad de mi vida! ¡No había visto a mis hijos en 2 años! ¡Lágrimas de alegría y literalmente en shock todos los días, koo koo crazy, tan enamorada y bendecida! ¡Estoy sin palabras, gracias Jesús!”.
Los hijos de Britney Spears la han apoyado en su más reciente crisis
Los hijos de Britney Spears son quienes, ahora, están velando por ella, jugaron un “papel importante” para que ingresara a un centro de tratamiento tras su reciente arresto por conducir bajo los efectos del alcohol, según una fuente que habló en exclusiva con PEOPLE.
“Estaba muy afectada y alterada después de su arresto. Y está aterrada de ir a la cárcel. Le ha tomado semanas darse cuenta de que ir a rehabilitación es la mejor opción”, dice la fuente.
"Su equipo ha impulsado el tratamiento desde su arresto”, continúa el informante. “La gente a su alrededor realmente se preocupa mucho y está constantemente tratando de apoyarla, pero puede ser difícil. Ha habido muchas preocupaciones desde el arresto".
“Sus hijos fueron una parte clave para que entrara a rehabilitación. Han sido claros con ella. Solo quieren que esté bien”, dice la fuente.
Tres semanas después de su arresto, Britney Spears compartió en Instagram un video en el que aparece pasando tiempo con sus hijos.
“Gracias a todos por su apoyo… pasar tiempo con la familia y amigos es una gran bendición!!! 🌹🌹🌹🌹🌹”, escribió en el pie de foto. “¡Sean amables!”.