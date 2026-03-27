Romeo Beckham va tras los pasos de su mamá, Victoria, y presenta las primeras prendas de Intra, su línea de moda urbana

Tras retirarse del futbol, Romeo Beckham se dedicará de lleno a la moda y no sólo como modelo

Romeo Beckham nació el 1 de septiembre de 2002 en Londres. Es el segundo hijo de David y Victoria Beckham. Desde temprana edad estuvo expuesto a la industria de la moda, con campañas para Burberry durante su infancia.

Antes de consolidarse como figura emergente en esta industria, Romeo formó parte de academias juveniles de futbol en Inglaterra y jugó para el Inter Miami II, equipo filial del club fundado por su papá, además de que tuvo un paso por el Brentford B en Inglaterra.

Romeo Beckham da un nuevo paso en el mundo de la moda con su firma de streetwear, Intra (Tristan Fewings)

Sin embargo, su carrera futbolística no se consolidó en el primer nivel, por lo que se despidió del deporte en 2024.

En paralelo, su carrera como modelo tomó fuerza. Debutó en pasarelas de firmas como Balenciaga y Versace, y participó en semanas de la moda en Londres y París, con lo que consolidó una marca personal alineada con el nuevo lujo masculino.

Hace unos meses participó en el fashion show de Willy Chavarría, donde se presentó Mon Laferte y también estuvieron los reguetoneros mexicanos, El Malilla y El Bogueto.

Romeo Beckham en el desfile de Willly Chavarría en París (Shutterstock)

El lanzamiento de Intra confirma que el interés de Romeo Beckham por la moda ya no se limita a posar frente a la cámara; ahora también busca construir una identidad comercial, una narrativa propia y un negocio, que de alguna manera replica el camino que su madre trazó al frente de su firma homónima, Victoria Beckham, fundada en septiembre de 2008.

El reto de Romeo Beckham ante su llegada a la moda urbana

En este sentido, Romeo enfrenta el desafío que han tenido que librar muchos otros hijos de famosos y que por la naturaleza de su nuevo proyecto personal lo acerca a la historia de Stella McCartney, quien construyó una firma sólida a partir de un apellido de gran peso —el de Sir Paul McCartney— pero con una propuesta que la consolidó como un referente en el mundo de la moda.

Intra es la marca de moda urbana de Romeo Beckham (Instagram / Romeo Beckham)

De esta forma, Intra entrará en un terreno altamente competitivo donde el factor que determine su éxito (o fracaso) dependerá de la capacidad de sostener su relevancia.

La marca de Romeo Beckham tendrá que demostrar un diseño consistente, identidad reconocible y una ejecución comercial que vaya más allá del interés mediático y de la fama que antecede a su fundador.