Romeo Beckham presentó los primeros diseños de Intra, su línea de moda urbana, con la que confirma su giro definitivo hacia la industria del estilo. El segundo hijo de David y Victoria Beckham apuesta por construir una marca propia, más allá del modelaje, con una propuesta estética que retoma códigos del streetwear contemporáneo y el lenguaje visual de las nuevas generaciones.
Romeo Beckham va tras los pasos de su mamá, Victoria, y presenta las primeras prendas de Intra, su línea de moda urbana
Todos lo que sabemos sobre Intra, la línea de moda urbana de Romeo Beckham
El proyecto de la firma Intra se mantiene en fase inicial, pero ya ofrece pistas claras sobre su dirección. La marca apareció primero como una cuenta independiente en redes sociales con el lema “Play everywhere” (“Juega en todas partes”), una frase que apunta a una identidad global, flexible y vinculada a la cultura urbana.
Romeo Beckham reforzó la expectativa sobre el concepto con publicaciones en las que incorpora gráficos y mensajes como “Engineered through materials”, lo que sugiere que su línea de moda urbana pondrá atención particular en los textiles, la construcción de prendas y el diseño funcional.
El proyecto surge tras años de exposición en la industria de la moda. Con campañas con firmas como Burberry, Puma y Saint Laurent, además de su presencia en pasarelas de París y Milán.
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Esa experiencia deja ver que Intra no es un experimento aislado, sino un paso lógico dentro de una estrategia de posicionamiento personal en el negocio del lujo accesible y el streetwear premium que, sin duda, reflejan los pasos Victoria Beckham siguió en el mundo de la moda tras retirarse de la música.
Tras retirarse del futbol, Romeo Beckham se dedicará de lleno a la moda y no sólo como modelo
Romeo Beckham nació el 1 de septiembre de 2002 en Londres. Es el segundo hijo de David y Victoria Beckham. Desde temprana edad estuvo expuesto a la industria de la moda, con campañas para Burberry durante su infancia.
Antes de consolidarse como figura emergente en esta industria, Romeo formó parte de academias juveniles de futbol en Inglaterra y jugó para el Inter Miami II, equipo filial del club fundado por su papá, además de que tuvo un paso por el Brentford B en Inglaterra.
Sin embargo, su carrera futbolística no se consolidó en el primer nivel, por lo que se despidió del deporte en 2024.
En paralelo, su carrera como modelo tomó fuerza. Debutó en pasarelas de firmas como Balenciaga y Versace, y participó en semanas de la moda en Londres y París, con lo que consolidó una marca personal alineada con el nuevo lujo masculino.
Hace unos meses participó en el fashion show de Willy Chavarría, donde se presentó Mon Laferte y también estuvieron los reguetoneros mexicanos, El Malilla y El Bogueto.
El lanzamiento de Intra confirma que el interés de Romeo Beckham por la moda ya no se limita a posar frente a la cámara; ahora también busca construir una identidad comercial, una narrativa propia y un negocio, que de alguna manera replica el camino que su madre trazó al frente de su firma homónima, Victoria Beckham, fundada en septiembre de 2008.
El reto de Romeo Beckham ante su llegada a la moda urbana
En este sentido, Romeo enfrenta el desafío que han tenido que librar muchos otros hijos de famosos y que por la naturaleza de su nuevo proyecto personal lo acerca a la historia de Stella McCartney, quien construyó una firma sólida a partir de un apellido de gran peso —el de Sir Paul McCartney— pero con una propuesta que la consolidó como un referente en el mundo de la moda.
De esta forma, Intra entrará en un terreno altamente competitivo donde el factor que determine su éxito (o fracaso) dependerá de la capacidad de sostener su relevancia.
La marca de Romeo Beckham tendrá que demostrar un diseño consistente, identidad reconocible y una ejecución comercial que vaya más allá del interés mediático y de la fama que antecede a su fundador.
¿A qué se dedican los hijos de David y Victoria Beckham?
La familia Beckham ha diversificado su presencia en distintas industrias, cada uno con una ruta definida. Mientras que David y Victoria mantienen altos perfiles en el mundo del deporte y la moda, sus hijos han ido avanzando a distintas velocidades en sus propios caminos profesionales.
Brooklyn Beckham orientó su carrera hacia la fotografía, la dirección creativa y más recientemente proyectos vinculados a la gastronomía y contenidos digitales, con colaboraciones editoriales y presencia constante en redes sociales.
Como ya dijimos, Romeo Beckham consolida su transición de deportista a modelo y ahora emprendedor en moda con Intra, en una estrategia que combina su imagen pública con el desarrollo de marca de streetwear.
Cruz Beckham se enfoca en la música, con lanzamientos en plataformas digitales y una identidad que mezcla pop británico con referencias contemporáneas con la banda Cruz Beckham & The Breakers.
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Por otra parte, la cercanía. de Harper Beckham con Victoria ya la encamina a convertirse en una figura potencial dentro del universo de la moda en el futuro. Por lo pronto, se anunció que lanzará su propia línea de productos belleza HIKU by Harper.