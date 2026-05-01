Kylie Jenner enfrenta segunda demanda de ex empleada por presunto abuso laboral

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por People, Juana Delgado Soto acusa a supervisores y miembros del personal de burlarse de su acento, su origen y su estatus migratorio. La demanda también incluye señalamientos sobre jornadas laborales complicadas, presunta negación de descansos y represalias tras haber reportado internamente las supuestas irregularidades.

Juana Delgado afirmó haber presentado una denuncia ante el departamento de recursos humanos sobre el presunto trato recibido en 2024. En su denuncia, Soto acusó a uno de los colaboradores de supuestamente burlarse de ella y humillarla por su acento, su estatus migratorio y su raza, además de llamarla estúpida.

Kylie Jenner (Getty Images)

La demanda obtenida detalla más afirmaciones de Juana Soto, incluyendo el hecho de que se vio obligada a perderse su fiesta sorpresa de cumpleaños para cubrir una de las cenas de Jenner, así como la negación de un tiempo libre adecuado para llorar la muerte de su difunto hermano.

Uno de los puntos que más llamó la atención del caso es que la exempleada afirma haber entregado personalmente una carta a Kylie Jenner en abril de 2025 para denunciar el trato que recibía. Según la demanda, poco después de hacerlo comenzó a enfrentar más presión laboral y amenazas relacionadas con la posibilidad de perder su empleo.

Juana Soto afirmó que, al día siguiente de colocar la carta sobre la camilla de masajes, la amenazaron con despedirla.

Kylie Jenner (Getty Images)

“Los demandados le dijeron que ya no tenía permitido mirar a Kylie, sonreírle a Kylie y que si veía a Kylie tendría que ‘desaparecer’”, alega la demanda.

Juana Soto agregó que tras la denuncua que le restringieron el acceso al baño, la obligaron a limpiar la caseta del perro de Jenner y le prohibieron beber agua en la casa, a la que llamaban "el agua de Kylie", según la demanda.