Kylie Jenner vuelve a enfrentar problemas legales después de que una segunda ex empleada presentara una demanda en su contra por presunto abuso laboral, discriminación y un ambiente de trabajo hostil. La denunciante, identificada como Juana Delgado Soto, asegura que trabajó para la empresaria desde 2019 y que durante años sufrió malos tratos dentro del entorno laboral de la estrella de reality y empresaria de belleza.
Kylie Jenner enfrenta segunda demanda de ex empleada por presunto abuso laboral
Kylie Jenner enfrenta segunda demanda de ex empleada por presunto abuso laboral
De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por People, Juana Delgado Soto acusa a supervisores y miembros del personal de burlarse de su acento, su origen y su estatus migratorio. La demanda también incluye señalamientos sobre jornadas laborales complicadas, presunta negación de descansos y represalias tras haber reportado internamente las supuestas irregularidades.
Juana Delgado afirmó haber presentado una denuncia ante el departamento de recursos humanos sobre el presunto trato recibido en 2024. En su denuncia, Soto acusó a uno de los colaboradores de supuestamente burlarse de ella y humillarla por su acento, su estatus migratorio y su raza, además de llamarla estúpida.
La demanda obtenida detalla más afirmaciones de Juana Soto, incluyendo el hecho de que se vio obligada a perderse su fiesta sorpresa de cumpleaños para cubrir una de las cenas de Jenner, así como la negación de un tiempo libre adecuado para llorar la muerte de su difunto hermano.
Uno de los puntos que más llamó la atención del caso es que la exempleada afirma haber entregado personalmente una carta a Kylie Jenner en abril de 2025 para denunciar el trato que recibía. Según la demanda, poco después de hacerlo comenzó a enfrentar más presión laboral y amenazas relacionadas con la posibilidad de perder su empleo.
Juana Soto afirmó que, al día siguiente de colocar la carta sobre la camilla de masajes, la amenazaron con despedirla.
“Los demandados le dijeron que ya no tenía permitido mirar a Kylie, sonreírle a Kylie y que si veía a Kylie tendría que ‘desaparecer’”, alega la demanda.
Juana Soto agregó que tras la denuncua que le restringieron el acceso al baño, la obligaron a limpiar la caseta del perro de Jenner y le prohibieron beber agua en la casa, a la que llamaban "el agua de Kylie", según la demanda.
La nueva demanda se suma a otro caso reciente contra Kylie Jenner
El nuevo proceso legal aparece apenas días después de otra demanda similar presentada por Angelica Hernández Vázquez, otra trabajadora del hogar que acusó un ambiente “tóxico y abusivo” dentro de las propiedades de Jenner. Esa denuncia incluía alegaciones de discriminación relacionada con religión, origen nacional y humillaciones frente a otros empleados.
En ambos casos, Kylie Jenner aparece nombrada como demandada junto con empresas como Tri Star Services y La Maison Family Services, aunque los documentos judiciales no la acusan directamente de haber realizado comentarios discriminatorios. Más bien, las demandas sostienen que el entorno laboral presuntamente abusivo continuó sin una intervención efectiva.
Representantes de la empresaria señalaron a People, que Jenner no había visto personalmente la nueva demanda hasta que comenzó a circular públicamente. Hasta ahora, la celebridad no ha emitido declaraciones directas sobre las acusaciones