Maite Perroni revela los problemas de salud que ha enfrentado tras ser mamá

Maite Perroni habla sobre sus cambios tras la maternidad

Maite Perroni explicó que, tras convertirse en mamá, ha atravesado diversos cambios físicos y emocionales, un proceso que, según detalló, están relacionados con temas de salud y ajustes hormonales.

Maite Perroni y Andrés Tovar con su hija Lía. (Quién)

“Está muy de la mano de procesos de salud y situaciones hormonales y otras cosas que se han dado y que ya estoy en eso y que tomará el tiempo que tenga que tomar… ojalá me vuelvan a permitir estar con una salud al 100 por ciento”, explicó frente a un grupo de reporteros.

La actriz compartió estas declaraciones luego de aceptar la invitación de Cristian Chávez para participar en su podcast, donde abordaron los cambios que enfrentan muchas mujeres después del parto. En ese contexto, también recalcó la importancia de tener una buena actitud frente a estos procesos.

“Pero también creo que ha sido muy importante el cómo te sobrepones a una situación que de pronto sucede en la vida y que las cosas pasan y son como son… y creo que ahí es donde viene esta parte del amor propio, el abrazarnos, el querernos, el aceptar nuestros procesos y de verdad aceptarlos para poder continuar… es una experiencia muy enriquecedora”.

Maite Perroni (Instagram)

Maite Perroni recalcó que no está de acuerdo con las expectativas que existen en torno al cuerpo de las mujeres después de la maternidad y la necesidad de cuestionarlas. Además, señaló que su experiencia ha sido distinta a los estándares que suelen mostrarse, por lo que destacó la importancia de aceptar los propios procesos y respetar los tiempos de cada persona.

“Y entonces lo que tal vez yo hubiera esperado es que Maite o cualquier actriz o artista después de tener un hijo a los tres meses estuviera espectacular como nos venden las revistas, pero pues Maite es una mujer de 43 años que fue mamá a los 40… ha sido una etapa hermosa, un gran descubrimiento en mi vida y en mi alma, pero que también ha implicado procesos hormonales, físicos que me han llevado a vivir procesos diferentes y a otros ritmos… y eso hace que también tú interiorices, te abraces, te quieras y digas: ‘Ok, este es el proceso que estoy viviendo y lo voy a asumir con ese amor a mi persona para poder sentirme mejor y primero que nada cómoda conmigo misma’”.