Florinda Meza revela inconsistencias en el diagnóstico de Parkinson de Chespirito
Florinda Meza reveló que Roberto Gómez Bolaños vivió sus últimos años con Parkinson diagnosticado tarde, situación que, asegura, afectó su salud y la hizo cuestionar la atención médica recibida hasta su muerte en 2014.
A más de una década de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, Florinda Meza volvió a abrir una de las etapas más íntimas y difíciles de su vida junto al creador de El Chavo del 8. La actriz aseguró que el comediante padeció Parkinson en sus últimos años, pero que el diagnóstico habría llegado tarde o, al menos, no le fue explicado con claridad en el momento en que más necesitaba respuestas.
Según relató Meza, fue hasta los dos últimos años de vida de Gómez Bolaños cuando supo con mayor certeza que enfrentaba esta enfermedad neurodegenerativa. La actriz también señaló que hubo señales médicas que, en su opinión, pudieron advertir antes el padecimiento, especialmente por el tratamiento que recibió. Roberto Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años, por insuficiencia cardiaca derivada de problemas respiratorios crónicos relacionados con EPOC, de acuerdo con la información publicada.
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Florinda Meza cuestiona el diagnóstico tardío de Parkinson de Chespirito
Florinda Mezafue directa al recordar cómo vivió el proceso médico de Roberto Gómez Bolaños. Según su testimonio, el Parkinson fue confirmado cuando el comediante ya se encontraba en una etapa avanzada, aproximadamente dos años antes de su muerte. La actriz considera que hubo señales que pudieron tomarse en cuenta antes, pero asegura que nadie le informó claramente lo que ocurría.
Uno de los detalles que más le generó dudas fue el tratamiento que recibía Chespirito. Meza contó que una neuróloga en Cancún le habría explicado que, por el medicamento indicado, era posible que otro médico ya sospechara del Parkinson.
“Roberto volvió a estar con mejor calidad de vida, perdió más el oído. Y para el último año, cuando conversábamos los últimos meses, él hablaba, yo hablaba, pero le escribía y le ponía escrito para las respuestas y así conversábamos”, mencionó a un grupo de reporteros.
La actriz también explicó que la comunicación con Roberto Gómez Bolaños era complicada porque él tenía problemas de audición. En las consultas, dijo, muchas veces ella intervenía para explicar los síntomas, ya que él no escuchaba bien y le pedía ayuda para describir cómo se sentía.
“Gracias a Dios, mi amor fue muy grande y aguanté los cambios de personalidad y aguanté todo porque yo sabía que había un Roberto que me amaba y no entendía por qué pasaba eso, pero tuve paciencia” finalizó acompañándolo en todo momento.
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Los últimos años de Roberto Gómez Bolaños con Florinda Meza
En sus últimos años, Roberto Gómez Bolaños vivió una etapa marcada por el retiro, la fragilidad física y el acompañamiento constante de Florinda Meza. La actriz ha contado que el deterioro no solo fue físico, sino también emocional para ambos. El Parkinson, al ser una enfermedad progresiva, puede impactar la movilidad, la expresión corporal y la autonomía del paciente, además de requerir seguimiento médico continuo.
Meza aseguró que cuando Chespirito recibió el tratamiento adecuado, tuvo una mejoría en su calidad de vida. Sin embargo, también recordó que el diagnóstico tardío le impidió comprender antes ciertos cambios en él. Para Florinda, saber más sobre la enfermedad habría ayudado a interpretar de otra manera algunas reacciones, síntomas o transformaciones que observó en su esposo. La actriz también ha dicho que, hacia el final, la comunicación entre ambos cambió drásticamente. Debido a los problemas auditivos de Gómez Bolaños, llegó a escribirle mensajes para poder hablar con él.
Finalmente, Florinda Meza fue consultada sobre los motivos por los cuales decidió no emprender acciones legales contra el médico.
“¿Sirve de algo?, Aparte otra cosa. Los médicos deberían decirnos en qué consisten las enfermedades. Tuvo que morir Roberto para que yo solita investigara por mi cuenta que era una enfermedad demencial que tenía cambios de personalidad y antes yo no entendía ni por qué”, confesó a distintos medios.
Chespirito fue conocido y amado por su humor y personajes como El Chavo, El Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín y Chómpiras. Para Florinda, hablar de esta etapa significa recordar una etapa difícil de su vida y el diagnóstico tardío que pudo haber hecho una diferencia, pero también para hacer énfasis en la importancia de saber los síntomas y la diferencia de un diagnostico temprano que puede salvar vidas.