Florinda Meza revela inconsistencias en el diagnóstico de Parkinson de Chespirito

Florinda Meza cuestiona el diagnóstico tardío de Parkinson de Chespirito

Florinda Meza fue directa al recordar cómo vivió el proceso médico de Roberto Gómez Bolaños . Según su testimonio, el Parkinson fue confirmado cuando el comediante ya se encontraba en una etapa avanzada, aproximadamente dos años antes de su muerte. La actriz considera que hubo señales que pudieron tomarse en cuenta antes, pero asegura que nadie le informó claramente lo que ocurría.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños (Archivo Quién)

Uno de los detalles que más le generó dudas fue el tratamiento que recibía Chespirito. Meza contó que una neuróloga en Cancún le habría explicado que, por el medicamento indicado, era posible que otro médico ya sospechara del Parkinson.

“Roberto volvió a estar con mejor calidad de vida, perdió más el oído. Y para el último año, cuando conversábamos los últimos meses, él hablaba, yo hablaba, pero le escribía y le ponía escrito para las respuestas y así conversábamos”, mencionó a un grupo de reporteros.

Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza. (Agencia México)

La actriz también explicó que la comunicación con Roberto Gómez Bolaños era complicada porque él tenía problemas de audición. En las consultas, dijo, muchas veces ella intervenía para explicar los síntomas, ya que él no escuchaba bien y le pedía ayuda para describir cómo se sentía.

“Gracias a Dios, mi amor fue muy grande y aguanté los cambios de personalidad y aguanté todo porque yo sabía que había un Roberto que me amaba y no entendía por qué pasaba eso, pero tuve paciencia” finalizó acompañándolo en todo momento.