La influencer Kate Cassidy publicó un video inédito junto a Liam Payne , grabado el último día que pasaron juntos en Argentina antes de la muerte del cantante el 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires, Argentina.
Kate Cassidy, exnovia de Liam Payne, comparte video de su últimos momentos juntos antes de su muerte
Kate Cassidy comparte imágenes inéditas junto a Liam Payne antes de su muerte
Las imágenes, captadas por Kate Cassidy en Argentina junto a Liam Payne , muestran a la pareja disfrutando de una cabalgata. Se trataría de uno de sus últimos momentos juntos antes de la tragedia del 16 de octubre de 2024, cuando el cantante falleció a los 31 años tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina
La joven influencer de 27 años compartió un emotivo mensaje para recordar uno de sus últimos momentos junto al exintegrante de One Direction, resaltando la importancia de valorar cada instante.
“Disfruta cada momento que la vida te trae. Porque yo no sabía que esta sería la última vez que vería a mi novio en esta vida”, escribió Cassidy, quien en la descripción de su publicación agregó: “Un hermoso último día juntos”.
Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024 a los 31 años, tras caer desde el balcón de un tercer piso de un hotel. Cassidy estuvo de vacaciones con él pero regresó a Estados Unidos días antes del incidente.
“El amor es muy optimista y uno simplemente espera que todo salga bien al final. Obviamente, si lo hubiera sabido, si pudiera ver el futuro, nunca me habría ido de Argentina”, declaró la modelo al diario The Sun en febrero de 2025. “Jamás pensé que esto iba a ocurrir, que todo terminaría de esta manera. Todavía no se siente completamente real que él no esté aquí”. En esa entrevista, la influencer describió a Liam como una de las mejores personas que había conocido, además de humilde y encantadora.
Kate Cassidy avanza en su duelo tras la muerte de Liam Payne
Desde la muerte de Liam Payne en octubre de 2024, Kate Cassidy ha hablado abiertamente sobre su proceso de duelo. En el primer aniversario de su fallecimiento, compartió una serie de fotografías en blanco y negro junto al cantante, acompañadas de un mensaje cargado de nostalgia.
“Siempre voy a odiar las despedidas. Te extraño, Liam”, escribió, reflejando el profundo impacto que la pérdida tuvo en su vida. Sus publicaciones generaron una fuerte reacción entre los fans, quienes continúan recordando al artista y mostrándole apoyo en este proceso.
Con el paso del tiempo, la influencer ha comenzado a reconstruir su vida. En un video publicado en TikTok, reveló que se sentía lista para volver a salir con alguien: “Creo que el amor después de una pérdida es un gran capítulo dentro del proceso de duelo y no sé cómo se va a sentir. Pero lo que sí sé es que amaba estar enamorada. Quiero tener hijos algún día, quiero tener una familia, y sé que Liam querría eso para mí”, expresó entre lágrimas.
Días después, en su cuenta de Instagram, compartió otro video mientras se preparaba para su primera cita romántica desde la muerte del cantante. “Me siento realmente emocionada, para ser honesta”, confesó, y explicó que conoció al hombre a través de amigos en común.