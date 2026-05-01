Kate Cassidy, exnovia de Liam Payne, comparte video de su últimos momentos juntos antes de su muerte

Kate Cassidy comparte imágenes inéditas junto a Liam Payne antes de su muerte

Las imágenes, captadas por Kate Cassidy en Argentina junto a Liam Payne , muestran a la pareja disfrutando de una cabalgata. Se trataría de uno de sus últimos momentos juntos antes de la tragedia del 16 de octubre de 2024, cuando el cantante falleció a los 31 años tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina

La joven influencer de 27 años compartió un emotivo mensaje para recordar uno de sus últimos momentos junto al exintegrante de One Direction, resaltando la importancia de valorar cada instante.

“Disfruta cada momento que la vida te trae. Porque yo no sabía que esta sería la última vez que vería a mi novio en esta vida”, escribió Cassidy, quien en la descripción de su publicación agregó: “Un hermoso último día juntos”.

Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024. (Instagram/@katecass)

Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024 a los 31 años, tras caer desde el balcón de un tercer piso de un hotel. Cassidy estuvo de vacaciones con él pero regresó a Estados Unidos días antes del incidente.

“El amor es muy optimista y uno simplemente espera que todo salga bien al final. Obviamente, si lo hubiera sabido, si pudiera ver el futuro, nunca me habría ido de Argentina”, declaró la modelo al diario The Sun en febrero de 2025. “Jamás pensé que esto iba a ocurrir, que todo terminaría de esta manera. Todavía no se siente completamente real que él no esté aquí”. En esa entrevista, la influencer describió a Liam como una de las mejores personas que había conocido, además de humilde y encantadora.