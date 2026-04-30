Alejandro Sanz confiesa su más grande error como papá

La dinámica familiar de Alejandro Sanz le ayudó a disfrutar más su vida

Alejandro Sanz explicó que esta dinámica también surgió como una forma de volver a disfrutar plenamente su vida, algo que, según confesó, había dejado de hacer sin darse cuenta.

Alejandro Sanz con sus hijos (Instagram)

“Yo me di cuenta de que además no estaba disfrutando de las cosas. Estaba nada más que cumpliendo unos horarios, haciendo las cosas de una forma, sabiendo que cada uno hace su papel, y entonces eso te va distanciando y te va separando de la realidad”, compartió el artista español.

“Entonces estos viajes, aparte de por supuesto para disfrutarlo con ellos, es una forma de que aprendamos los cinco a convivir de una forma más natural, sin ayuda de nadie y sobre todo con cierta espontaneidad, que yo creo que se ha ido perdiendo”, compartió el cantante, quien más adelante en la entrevista destacó que ha “invertido muchas ganas en que ellos estuvieran muy unidos, porque son de tres madres diferentes y cada uno vive en un sitio”.

Alejandro Sanz con sus hijos (Instagram)

En otro momento de la conversación, Jordi Évole le preguntó a Alejandro Sanz qué tipo de legado le gustaría dejar a sus hijos, más allá de lo económico. “Que sean buena gente, que sean felices y que siempre piensen que hacer algo por los demás es la cosa más bella que se puede hacer”, respondió el cantante de 57 años.

Sanz también habló con honestidad sobre los aspectos de su personalidad que preferiría no transmitirles: “La parte más obsesiva, no me gustaría que la heredaran de mí… Esa parte que me impide calmarme, o sea, o que me ha impedido durante mucho tiempo relajarme, disfrutar de las cosas, decir no, esa que me hizo... polvo”, agregó, refiriéndose a la depresión que enfrentó.