Alejandro Sanz confiesa su más grande error como papá

Alejandro Sanzhabló como pocas veces sobre su faceta como papá y compartió la tradición que mantiene con sus cuatro hijos, así como la razón por la que procura cumplirla pese a sus exigentes compromisos profesionales.
En entrevista con el periodista Jordi Évole para laSexta, el cantante explicó que esta práctica le permite reconectar con su familia y transmitir valores que van más allá de lo material.
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La tradición familiar con la que Alejandro Sanz reconecta con sus hijos
Alejandro Sanzplaticó con el periodista Jordi Évole y uno de los temas inevitables fue su faceta como padre. “¿Has podido jugar con tus hijos?”, le preguntó el comunicador. “Con los mayores no tanto. Todavía no era consciente de lo importante que es jugar con los hijos”, respondió con sinceridad.
El intérprete de “Corazón Partío” reconoció que en el pasado no siempre dimensionó la importancia de convivir y compartir tiempo de juego con sus hijos cuando eran más pequeños. Sin embargo, con el paso del tiempo ha buscado nuevas formas de fortalecer el vínculo familiar y disfrutar de momentos de calidad junto a ellos.
“Entonces yo lo que hago cuando viajo, me gusta al año viajar una o dos veces al año los cinco solos, yo con ellos y nadie más”, explicó el cantante, quien incluso ha compartido en redes sociales algunos vistazos de estas escapadas familiares.
Como ejemplo, en julio de 2024 Sanz llevó a sus hijos a Disney París, compartiendo imágenes en redes sociales que mostraban su faceta más paternal. También han realizado escapadas a destinos europeos como Portugal, donde el cantante se mostró disfrutando de la vida cotidiana junto a ellos.
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La dinámica familiar de Alejandro Sanz le ayudó a disfrutar más su vida
Alejandro Sanz explicó que esta dinámica también surgió como una forma de volver a disfrutar plenamente su vida, algo que, según confesó, había dejado de hacer sin darse cuenta.
“Yo me di cuenta de que además no estaba disfrutando de las cosas. Estaba nada más que cumpliendo unos horarios, haciendo las cosas de una forma, sabiendo que cada uno hace su papel, y entonces eso te va distanciando y te va separando de la realidad”, compartió el artista español.
“Entonces estos viajes, aparte de por supuesto para disfrutarlo con ellos, es una forma de que aprendamos los cinco a convivir de una forma más natural, sin ayuda de nadie y sobre todo con cierta espontaneidad, que yo creo que se ha ido perdiendo”, compartió el cantante, quien más adelante en la entrevista destacó que ha “invertido muchas ganas en que ellos estuvieran muy unidos, porque son de tres madres diferentes y cada uno vive en un sitio”.
En otro momento de la conversación, Jordi Évole le preguntó a Alejandro Sanz qué tipo de legado le gustaría dejar a sus hijos, más allá de lo económico. “Que sean buena gente, que sean felices y que siempre piensen que hacer algo por los demás es la cosa más bella que se puede hacer”, respondió el cantante de 57 años.
Sanz también habló con honestidad sobre los aspectos de su personalidad que preferiría no transmitirles: “La parte más obsesiva, no me gustaría que la heredaran de mí… Esa parte que me impide calmarme, o sea, o que me ha impedido durante mucho tiempo relajarme, disfrutar de las cosas, decir no, esa que me hizo... polvo”, agregó, refiriéndose a la depresión que enfrentó.
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¿Quiénes son los hijos de Alejandro Sanz?
Alejandro Sanzes padre de cuatro hijos, quienes se han convertido en pilares fundamentales en su vida. Aunque cada uno nació en distintas etapas y relaciones, todos mantienen un vínculo cercano con el artista, quien suele expresar públicamente el amor y orgullo que siente por ellos.
Su hija mayor es Manuela Sánchez Michel, nacida el 28 de julio de 2001, fruto de su relación con Jaydy Michel. Actualmente vive en México, donde estudió diseño de moda y desarrolló su propia marca de trajes de baño, Bølge Shorewear. Aunque desde pequeña toca el piano, ha decidido enfocar su carrera en el mundo del diseño.
El segundo es Alexander Sánchez Rivera, nacido en 2003 y reconocido públicamente por el cantante en 2006. Es hijo de la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera. Bajo el nombre artístico Kyd, ha seguido los pasos musicales de su padre: toca guitarra y trombón, compone e incluso ha participado como músico en algunas de sus giras.
De su matrimonio con Raquel Perera nacieron sus dos hijos menores: Dylan y Alma. Dylan, nacido en julio de 2011 en Nueva York, inspiró la canción “Capitán Tapón”. Por su parte, Alma, nacida en julio de 2014 en Madrid, ha comenzado a interesarse por la música, tomando clases de guitarra y compartiendo una relación muy cercana con su padre.