Thalia conquista las redes con fotos inéditas de cuando era niña

Thalia comparte fotos inéditas de su infancia

En la publicación que hizo en su cuenta oficial de Instagram, Thalia mostró imágenes de sus primeros años de carrera, donde aparece siendo apenas una niña llena de ilusión de convertirse en una gran artista.

Thalia (Instagram)

Las fotos rápidamente enternecieron a sus fans, quienes reaccionaron con miles de comentarios celebrando el éxito de la cantante mexicana y recordando la trayectoria que la ha convertido en una de las figuras más importantes de la música latina.

Thalia (Instagram)

“Gracias baby T. Esa niñita que ven aquí en estas fotos, siempre tuvo el corazón lleno de sueños, con unas ganas inmensas de luchar, de volar alto… esa niña que soñaba en grande y que tuvo la bendición de tener a unos padres que siempre le sostuvieron la mano y le enseñaron a creer en sí misma, a no rendirse jamás, escribió la cantante.

La intérprete de “Amor a la mexicana” recordó el paso del tiempo, los sueños que sembró desde niña y el amor que recibió de sus papás, quienes aseguró, fueron fundamentales en su camino.

Thalia (Instagram)

“Cómo has crecido mi baby T… Te veo y se me encoge el corazón de amor, de orgullo, de ilusión. Cuántos sueños sembraste, cuánta esperanza guardaste en tu alma desde pequeña. Y todo ese amor, esa fuerza y esa fe que mami y papi pusieron en ti, hoy florecen de la manera más hermosa", expresó.