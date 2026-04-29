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Espectáculos

Thalia conquista las redes con fotos inéditas de cuando era niña

Thalia abrió el baúl de los recuerdos con fotos nunca antes vistas de su niñez y un emotivo mensaje a su niña interior previo a recibir el Icon Award de Billboard.
mié 29 abril 2026 02:23 PM
Thalia
Thalia (GettyImages)

Thalia abrió el baúl de los recuerdos y sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al compartir una serie de fotografías nunca antes vistas de su infancia, acompañadas de un emotivo mensaje dedicado a su niña interior.

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Thalia comparte fotos inéditas de su infancia

En la publicación que hizo en su cuenta oficial de Instagram, Thalia mostró imágenes de sus primeros años de carrera, donde aparece siendo apenas una niña llena de ilusión de convertirse en una gran artista.

Thalia
Thalia (Instagram)

Las fotos rápidamente enternecieron a sus fans, quienes reaccionaron con miles de comentarios celebrando el éxito de la cantante mexicana y recordando la trayectoria que la ha convertido en una de las figuras más importantes de la música latina.

Thalia
Thalia (Instagram)

“Gracias baby T. Esa niñita que ven aquí en estas fotos, siempre tuvo el corazón lleno de sueños, con unas ganas inmensas de luchar, de volar alto… esa niña que soñaba en grande y que tuvo la bendición de tener a unos padres que siempre le sostuvieron la mano y le enseñaron a creer en sí misma, a no rendirse jamás, escribió la cantante.

La intérprete de “Amor a la mexicana” recordó el paso del tiempo, los sueños que sembró desde niña y el amor que recibió de sus papás, quienes aseguró, fueron fundamentales en su camino.

Thalia
Thalia (Instagram)

“Cómo has crecido mi baby T… Te veo y se me encoge el corazón de amor, de orgullo, de ilusión. Cuántos sueños sembraste, cuánta esperanza guardaste en tu alma desde pequeña. Y todo ese amor, esa fuerza y esa fe que mami y papi pusieron en ti, hoy florecen de la manera más hermosa", expresó.

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Thalia será reconocida con el Icon Award de Billboard

El gesto llega en un momento muy especial para Thalia , quien recibirá el Icon Award, premio que celebra su impacto y legado en la industria musical, durante la gala Billboard Women in Music 2026, que se celebrará este 29 de abril de 2026 en el Hollywood Palladium de Los Ángeles.

Thalia
Thalia (Instagram)

“Recibes el premio Icono de Billboard Women in Music… y desde aquí hasta el cielo, mamá, papá, esto es para ustedes. Gracias por enseñarme a luchar por mis metas, por nunca dejarme caer y por amarme tanto”, escribió la cantante en su mensaje.

Thalia
Thalia (Instagram)

Además, la artista no dejó pasar la oportunidad de agradecer a sus seguidores, quienes la han acompañado a lo largo de más de 40 años de carrera.

“Y a ustedes, mis ThalyFans, gracias por caminar conmigo durante tantos años. Por sostenerme siempre. Los amo con toda mi alma”, expresó.

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