Paris Jackson revela la estricta regla que Michael Jackson imponía a sus hijos para no criarlos con privilegios

Michael Jackson quería que sus hijos conocieran el mundo más allá del privilegio

La anécdota, que Paris ya había mencionado en el programa de Naomi Campbell No Filter with Naomi, volvió a llamar la atención porque contrasta con la imagen de exceso asociada durante años a Neverland. Lejos de criar hijos rodeados solo de lujos, Michael Jackson, según su hija, buscaba que entendieran disciplina, curiosidad y trabajo desde pequeños.

Paris ha contado que esa regla no era aislada, sino parte de una filosofía de crianza más amplia.“Mi papá se aseguraba muy bien de que tuviéramos cultura, de que estuviéramos educados”, dijo en aquella conversación, donde explicó que su padre también procuró mostrarles distintas realidades, no solo “el brillo y el glamour”.

Paris Jackson junto a su papá Michael Jackson. (Instagram/paris_michael_jackson)

Esa visión, según la artista, incluía enseñarles a valorar el conocimiento por encima de lo material. En lugar de asumir que por ser hijos de una superestrella podían tenerlo todo sin esfuerzo, Michael convertía los deseos infantiles en pequeñas metas. Hoy, muchos ven en esa regla una prueba de que el “Rey del Pop” intentó mantener a sus hijos conectados con una idea de normalidad.

