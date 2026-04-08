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Espectáculos

Revelan que la nueva película de Anne Hathaway, 'Mother Mary', está inspirada en Taylor Swift

El director David Lowery reveló que Reputation Stadium Tour de Taylor Swift no sólo inspiró el proyecto, sino que fue clave para diseñar las escenas de concierto de Mother Mary.
mié 08 abril 2026 09:47 AM
Anne Hathaway y Taylor Swift
Anne Hathaway en Mother Mary y Taylor Swift (Getty Images)

Antes del estreno mundial de la segunda parte de El diablo viste a la moda, Anne Hathaway se prepara para presentar otro de sus proyectos más esperados: Mother Mary, dirigida por David Lowery. La cinta llegará el 17 de abril a algunos cines de Estados Unidos y posteriormente, el 24 del mismo mes, a todas las salas del mundo, incluido México.

En esta nueva producción, la actriz interpreta a una estrella del pop que emprende una gira de regreso, una idea que sirvió como punto de partida creativo para su director. De hecho, el cineasta reveló que una de sus principales influencias fue Taylor Swift , en particular su película de concierto Reputation Stadium Tour de 2018, la cual ayudó a moldear el tono y la narrativa del proyecto.

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La película de Anne Hathaway, Mother Mary, está inspirada en Taylor Swift

En una entrevista con la revista Empire, el guionista y director David Lowery reveló que el personaje de Anne Hathaway en Mother Mary estuvo fuertemente influenciado por Taylor Swift , en particular por la película de su gira Reputation, que sirvió como una de las principales referencias para el proyecto.

Mother Mary
Mother Mary (IMDB)

“Definitivamente se incorporó mucho de Taylor Swift para construir quién era Mother Mary”, expresó Lowery. “A menudo decía: ‘Imaginen a Taylor Swift dentro de 10 o 15 años; eso es, en cierta forma, lo que este personaje podría ser’”, comentó el cineasta, de 45 años, sobre su trabajo con Anne Hathaway.

Además, tanto David como Anne asistieron juntos a uno de los conciertos de The Eras Tour de Taylor en Europa, según contó al medio: “Cuando terminamos el rodaje, Annie (Hathaway) me regaló una pulsera al estilo Taylor Swift con ‘Anti-Hero’ escrito”, agregó el guionista.

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Reputation, la guía clave detrás de Mother Mary

De acuerdo con David Lowery, la intérprete de “Cruel Summer” aportó algo más que la inspiración para el personaje de Mother Mary: "Reputation es una de las mejores películas de conciertos de la historia. Es realmente fenomenal. Y para nuestras secuencias de conciertos, la vimos repetidamente", declaró.

Taylor Swift
Taylor Swift, Reputation Stadium Tour (Getty Images)

“Tomamos tres canciones y las analizamos, plano por plano, y nos preguntamos: 'Si hiciéramos esto, ¿cuánto costaría realizar estos planos con efectos visuales?'”, explicó. “Lo usamos como herramienta de presupuesto, porque no sabíamos cómo organizar un concierto en un estadio con un presupuesto mínimo. Literalmente, usamos Reputation como guía".

Finalmente, Lowery resaltó: "No se imaginan la cantidad de tiempo que estuvimos hablando de Taylor".

Mother Mary es un thriller psicológico con tintes de melodrama que explora la compleja relación entre Mary, una estrella del pop en crisis interpretada por Anne Hathaway, y Sam, su exmejor amiga y diseñadora de moda, a quien da vida Michaela Coel.

La historia se centra en el reencuentro entre ambas y en su colaboración para impulsar el esperado regreso de la cantante, en medio de tensiones personales y emocionales. La película también cuenta con las actuaciones de Hunter Schafer, Atheena Frizzell, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay, Alba Baptista, Isaura Barbé-Brown, Sian Clifford y FKA Twigs.

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Mother Mary Taylor Swift

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abril 2026

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