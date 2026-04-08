Revelan que la nueva película de Anne Hathaway, 'Mother Mary', está inspirada en Taylor Swift

Reputation, la guía clave detrás de Mother Mary

De acuerdo con David Lowery, la intérprete de “Cruel Summer” aportó algo más que la inspiración para el personaje de Mother Mary: "Reputation es una de las mejores películas de conciertos de la historia. Es realmente fenomenal. Y para nuestras secuencias de conciertos, la vimos repetidamente", declaró.

Taylor Swift, Reputation Stadium Tour (Getty Images)

“Tomamos tres canciones y las analizamos, plano por plano, y nos preguntamos: 'Si hiciéramos esto, ¿cuánto costaría realizar estos planos con efectos visuales?'”, explicó. “Lo usamos como herramienta de presupuesto, porque no sabíamos cómo organizar un concierto en un estadio con un presupuesto mínimo. Literalmente, usamos Reputation como guía".

Finalmente, Lowery resaltó: "No se imaginan la cantidad de tiempo que estuvimos hablando de Taylor".



Mother Mary es un thriller psicológico con tintes de melodrama que explora la compleja relación entre Mary, una estrella del pop en crisis interpretada por Anne Hathaway, y Sam, su exmejor amiga y diseñadora de moda, a quien da vida Michaela Coel.

La historia se centra en el reencuentro entre ambas y en su colaboración para impulsar el esperado regreso de la cantante, en medio de tensiones personales y emocionales. La película también cuenta con las actuaciones de Hunter Schafer, Atheena Frizzell, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay, Alba Baptista, Isaura Barbé-Brown, Sian Clifford y FKA Twigs.