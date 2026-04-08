Revelan que la nueva película de Anne Hathaway, 'Mother Mary', está inspirada en Taylor Swift

Antes del estreno mundial de la segunda parte de El diablo viste a la moda, Anne Hathaway se prepara para presentar otro de sus proyectos más esperados: Mother Mary, dirigida por David Lowery. La cinta llegará el 17 de abril a algunos cines de Estados Unidos y posteriormente, el 24 del mismo mes, a todas las salas del mundo, incluido México.
En esta nueva producción, la actriz interpreta a una estrella del pop que emprende una gira de regreso, una idea que sirvió como punto de partida creativo para su director. De hecho, el cineasta reveló que una de sus principales influencias fue Taylor Swift , en particular su película de concierto Reputation Stadium Tour de 2018, la cual ayudó a moldear el tono y la narrativa del proyecto.