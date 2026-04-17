Anne Hathaway revela quién se robó el suéter azul cerúleo de 'El diablo viste a la moda'

Meryl Streep “le robó” el suéter azul cerúleo a Anne Hathaway

Como parte de la promoción de sus próximas películas, Mother Mary y El diablo viste a la moda 2, Anne Hathaway fue invitada al programa The Late Show with Stephen Colbert. Mientras la actriz y el host del programa platicaban, Stephen sugirió que hablaran de la película en que comparte créditos con Emily Blunt, Stanley Tucci y por supuesto, Meryl Streep.

Además de El Diablo Viste a la Moda 2, Anne también promocionó su nueva película Mother Mary. (Getty Images)

“Quiero hablar de Mother Mary, pero primero debo hablarte de El diablo viste a la moda 2, que se estrena en dos semanas”, sugirió Stephen, quien después de que el público mostrara su emoción agregó que “tuvimos a tu camarada, Meryl Streep, aquí recientemente”.

El host le comentó a Anne que Meryl había estado en el programa recientemente. (Getty Images)

Anne Hatheway interrumpió a Stephen: “Sí, se robó mi suéter”. El host lo reafirmó entre risas diciendo “Sí, se robó tu suéter”. Anne finalmente mencionó sarcásticamente: “Ahí fue donde terminó”.

