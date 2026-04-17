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Espectáculos

Anne Hathaway revela quién se robó el suéter azul cerúleo de 'El diablo viste a la moda'

En un programa, Anne Hathaway habló sobre el destino final que tuvo el famoso suéter azul cerúleo de ‘El diablo viste a la moda’.
vie 17 abril 2026 01:52 PM
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Anne Hathaway abordó el tema de por qué Meryl usó su suéter azul cerúleo. (Getty Images)

Anne Hathaway fue invitada a un programa talk show que hace apenas unos días su compañera de El diablo viste a la moda , Meryl Streep, también visitó. Durante su entrevista, la protagonista de la película próxima a estrenar, Mother Mary , abordó el tema de dónde terminó el famoso suéter azul cerúleo que el personaje de Andy usó en la primera película.

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Meryl Streep “le robó” el suéter azul cerúleo a Anne Hathaway

Como parte de la promoción de sus próximas películas, Mother Mary y El diablo viste a la moda 2, Anne Hathaway fue invitada al programa The Late Show with Stephen Colbert. Mientras la actriz y el host del programa platicaban, Stephen sugirió que hablaran de la película en que comparte créditos con Emily Blunt, Stanley Tucci y por supuesto, Meryl Streep.

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Además de El Diablo Viste a la Moda 2, Anne también promocionó su nueva película Mother Mary. (Getty Images)

“Quiero hablar de Mother Mary, pero primero debo hablarte de El diablo viste a la moda 2, que se estrena en dos semanas”, sugirió Stephen, quien después de que el público mostrara su emoción agregó que “tuvimos a tu camarada, Meryl Streep, aquí recientemente”.

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El host le comentó a Anne que Meryl había estado en el programa recientemente. (Getty Images)

Anne Hatheway interrumpió a Stephen: “Sí, se robó mi suéter”. El host lo reafirmó entre risas diciendo “Sí, se robó tu suéter”. Anne finalmente mencionó sarcásticamente: “Ahí fue donde terminó”.

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Meryl Streep usa el suéter azul cerúleo

En el mismo programa, The Late Show with Stephen Colbert, hace apenas unos días Meryl Streep usó dicho suéter azul cerúleo. En esa ocasión la misma actriz ganadora al Óscar confirmó que era el mismo outfit que Anne Hathaway usó en la primera película de El diablo viste a la moda.

“Me encanta tu suéter, ese es un azul muy bonito” comentó Colbert, lo que abrió la conversación sobre la prenda que llevaba Meryl, quien después de bromear con que combinaba con los sillones del programa comentó que “este es el outfit de Anne Hathway de El diablo viste a la moda.

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Meryl usó el mismo suéter que Anne en la primera película. (Getty Images)

Colbert continuó comentando que “ese no es cualquier azul”, a lo que Streep respondió haciendo alusión a la clásica escena de la película donde su personaje, Miranda Priestly, da una cátedra a Andy, el de Anne Hathaway, sobre tipos de azul: “No, es azul cerúleo”.

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El esperado estreno de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’

Si bien la película Mother Mary, de la que Anne es protagonista, se estrena este 17 de abril de 2026, el estreno que ha acaparado la atención de gran parte de sus seguidores, a pesar de que aún falten algunos días para que llegue a la pantalla, es El diablo viste a la moda 2.

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La secuela de El Diablo Viste a la Moda llega 20 años después de la primera. (Getty Images)

La secuela de la famosa película sobre una revista de moda se estrenará en cines este 30 de abril de 2026 después de una larga gira de promoción con la que incluso Anne y Meryl llegaron a CDMX.

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Anne y Meryl estuvieron recientemente en CDMX como parte de la promoción. (Getty Images)

En esta secuela, ubicada casi 20 años después de la primera entrega, Andy, Miranda, Emily y Nigel, interpretados por Hathaway, Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci respectivamente, regresan al mundo de la moda de la mano de la revista Runway.

El gracioso destino del famoso suéter cerúleo del personaje de Andy es un guiño más a la primera película de El diablo viste a la moda, cuya secuela promete sumergir al público en el mismo mundo de moda que su antecesora.

Tags

Anne Hathaway Meryl Streep El diablo viste a la moda

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