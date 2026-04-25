Stanley Tucci responde a Anne Hathaway y acepta ser el "más diva" en 'The Devil Wears Prada 2'

Stanley Tucci y Anne Hathaway mantienen el humor en el set de 'The Devil Wears Prada 2'

Durante una aparición en The Late Show with Stephen Colbert, Anne Hathaway bromeó diciendo que Stanley Tucci era el “diva” del set de la secuela porque “es muy exigente con su ropa.”

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Al ser cuestionado sobre ese comentario durante la premiere en New York City el lunes 20 de abril, Tucci dijo que estaba de acuerdo. “Sin duda” es el diva del rodaje.

“Soy terrible,” dijo Tucci, de 65 años, en tono de broma. “Simplemente terrible.”

La entrevistadora Taylen Biggs, de 12 años, le comentó que ser un diva es algo “bueno”, porque significa tener confianza, a lo que él respondió: “Sí, creo que tienes razón.”

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La nueva película reúne nuevamente a Tucci y Hathaway con Meryl Streep y Emily Blunt .

La historia seguirá a Miranda Priestly mientras enfrenta los cambios en la industria editorial tradicional y se cruza con el personaje de Blunt, ahora una ejecutiva de alto nivel en un grupo de lujo con inversión publicitaria clave.

Tucci también reaccionó al reconocimiento de Hathaway en la portada de World’s Most Beautiful de People. “No está nada mal. Es bastante guapa,” dijo, restándole importancia con humor.

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Ese mismo día, Hathaway apareció en la portada anual y habló sobre la experiencia durante el evento. “Fue un día muy divertido,” comentó. También explicó que aparecer en esa portada “no era algo que nunca, nunca, nunca esperé”.

“Todavía se siente un poco surrealista”, añadió. “Hoy es el primer día. Todavía estoy tratando de asimilarlo — ¡y solo espero que la gente me moleste por eso!”.