Sydney Sweeney queda fuera de ‘El Diablo viste a la moda 2’; su escena fue completamente eliminada

Sydney Sweeney queda fuera de 'El Diablo viste a la Moda', pero la historia tiene otros cameos

El Diablo viste a la moda 2 tendrá múltiples apariciones especiales de figuras de alto perfil dentro de la industria de la moda y el entretenimiento, según publica Variety. Destaca la presencia de Lady Gaga, quien participa en pantalla y además grabó el tema “Runway” que forma parte del soundtrack, en colaboración con Doechii.

También se sumaron Donatella Versace, quien filmó una escena en Milán; la supermodelo Naomi Campbell aparece en la secuencia ambientada en el desfile de Dolce & Gabbana Primavera 2026, donde se le ve en el front row sentada junto al personaje de Miranda Priestly, interpretado por Meryl Streep.

La aparición de Sydney Sweeney en la película 'El Diablo viste a la moda 2' fue eliminado de la versión final (Emma McIntyre/Getty Images for SCAD)

Incluso se menciona que la propia Anna Wintour (inspiración del personaje de Streep) podría tener un cameo en la historia, pero hasta ahora ni siquiera ella lo ha confirmado.

Sin embargo, aunque se tenía contemplada la aparición de Sydney Sweeney, finalmente se confirmó que su personaje quedó fuera de la versión final de la película que se estrena el 1 de mayo.

Anne Hathaway y Meryl Streep promovieron 'El Diablo viste a la moda 2' en la CDMX (Angel Delgado/Getty Images for Disney)

Entertainment Weekly dio a conocer que la actriz de Euphoria filmó una escena que habría aparecido en el inicio de la película, aunque una fuente reveló que se decidió eliminarla por completo debido a una "decisión creativa".