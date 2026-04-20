Joe Jonas finalmente convirtió los rumores en una confirmación: su nueva novia es la modelo Tatiana Gabriela. A través de sus redes sociales, el integrante de los Jonas Brothers, compartió una fotografía junto a Tatiana que comprueba su noviazgo. Esto sucede a dos años de haberse divorciado de Sophie Turner , la mamá de sus dos hijas.
Joe Jonas hace oficial su relación con Tatiana Gabriela, ¿quién es la modelo que lo conquistó?
Joe Jonas hace oficial su relación con Tatiana Gabriela
Después de que Joe Jonas y Tatiana Gabriela fueran vistos juntos en más de una ocasión, el cantante hizo oficial su relación con la modelo. Esto sucedió hace unas horas, cuando Joe publicó una serie de fotografías de su último viaje a Puerto Rico, país de donde Tatiana es originaria.
En la publicación que consta de 10 fotografías y que el cantante acompañó con la canción True de Spandau Ballet, la cual tiene una letra muy romántica, Joe mostró su viaje a la isla del Caribe. Una de las fotografías intermedias de la publicación es en la que aparece junto a Tatiana, quien se ve recargando su cara sobre el hombro del cantante.
Los rumores de una relación entre Joe Jonas y Tatiana Gabriela surgieron después de que Joe comentara las publicaciones de ella en Instagram, además de que fueron vistos caminando por Nueva York, así como en una cita acompañados por las hijas de Joe Jonas en Miami, entre otras ocasiones; sin embargo, fue hasta la publicación de Joe que finalmente se pudo confirmar su noviazgo.
¿Quién es Tatiana Gabriela, la nueva novia de Joe Jonas?
Tatiana Gabriela es una modelo puertorriqueña que actualmente vive en Nueva York. De acuerdo con ELLE , se graduó de la escuela de cine y ha trabajado para marcas como Dolce Vita. Según US Weekly , comenzó a modelar en 2018.
Uno de los momentos que lanzó a Tatiana a la fama fue haber aparecido en el video musical de Bad Bunny para la canción BAILE INoLVIDABLE, donde baila con el cantante también puertorriqueño.
Una fuente reveló a People que en realidad la relación con Joe inició a finales del verano de 2025, cuando comenzaron a conocerse. La misma persona afirmó que “está claro que se llevan bien, se divierten y, lo que es más importante, él confía en ella cuando están con sus hijas”.
El divorcio de Joe Jonas y Sophie Turner
Si bien, en su momento la pareja formada por Joe Jonas y Sophie Turner fueron una de las favoritas del público, después de casi tres años de noviazgo y cuatro de matrimonio, decidieron poner fin a su relación y tomar caminos separados.
De acuerdo con People , Joe solicitó el divorcio a Sophie el 5 de septiembre de 2023 afirmando que “el matrimonio entre las partes está irremediablemente roto”. Al día siguiente publicaron en Instagram un comunicado en conjunto donde afirmaron que era una decisión mutua: “Declaración de ambos: 'Después de cuatro maravillosos años de matrimonio, hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestro matrimonio de forma amistosa”.
Su divorcio no fue del todo sencillo debido a la disputa ente ellos por la custodia de sus dos hijas, Willa y Delphine, de ahora 5 y 3 años respectivamente. Sophie Turner incluso demandó a Jonas, también en septiembre de 2023, por no dejar que las niñas viajaran a Inglaterra, país donde ella se encontraba. En octubre llegaron a un acuerdo temporal de custodia y actualmente llevan una buena relación para continuar criando a sus hijas.