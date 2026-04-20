Joe Jonas hace oficial su relación con Tatiana Gabriela, ¿quién es la modelo que lo conquistó?

Joe Jonas hace oficial su relación con Tatiana Gabriela

Después de que Joe Jonas y Tatiana Gabriela fueran vistos juntos en más de una ocasión, el cantante hizo oficial su relación con la modelo. Esto sucedió hace unas horas, cuando Joe publicó una serie de fotografías de su último viaje a Puerto Rico, país de donde Tatiana es originaria.

En la publicación que consta de 10 fotografías y que el cantante acompañó con la canción True de Spandau Ballet, la cual tiene una letra muy romántica, Joe mostró su viaje a la isla del Caribe. Una de las fotografías intermedias de la publicación es en la que aparece junto a Tatiana, quien se ve recargando su cara sobre el hombro del cantante.

Con esta imagen Joe confirmó su noviazgo con Tatiana. (Instagram - @joejonas)

Los rumores de una relación entre Joe Jonas y Tatiana Gabriela surgieron después de que Joe comentara las publicaciones de ella en Instagram, además de que fueron vistos caminando por Nueva York, así como en una cita acompañados por las hijas de Joe Jonas en Miami, entre otras ocasiones; sin embargo, fue hasta la publicación de Joe que finalmente se pudo confirmar su noviazgo.