Christian Nodal y Ángela Aguilar enfrentarían crisis matrimonial: lo que se sabe hasta ahora

Christian Nodal y Ángela Aguilar enfrentarían crisis matrimonial

De acuerdo con información de People, una fuente directa aseguró que “es verdad” que la pareja enfrenta dificultades, aunque no se han revelado con precisión las causas que detonaron el distanciamiento.

El contexto no ha sido sencillo. En las últimas semanas, la pareja ha estado en el centro de la conversación por diversas controversias, entre ellas el lanzamiento del videoclip de “Un vals”, que generó comentarios en redes por la participación de una modelo que algunos usuarios vincularon con su ex Cazzu.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Getty Images)

A esto se suma la decisión de posponer su boda religiosa, que originalmente estaba planeada para mayo, lo que encendió aún más las especulaciones. El propio Christian Nodal confirmó que los planes se aplazaron sin una nueva fecha definida debido a, según el cantante, la crisis de seguridad que se vive en Zacatecas.

Además, el escrutinio público ha sido constante desde que la pareja formalizó su relación y posterior matrimonio civil en 2024, lo que ha contribuido a tensiones inevitables en su vida privada.

Ángela Aguilar y Christian Nodal ya no estarían viviendo juntos

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, Ángela Aguilar habría abandonado el pasado 14 de abril la casa que compartía con Christian Nodal en Houston para mudarse de forma provisional al rancho de su madre, Aneliz Álvarez, ubicado en Magnolia, Texas.

Según versiones que el comunicador atribuye a fuentes cercanas a la familia, la decisión estaría relacionada con la polémica generada por la elección de la modelo para el videoclip de Un vals, cuyo parecido con Cazzu, expareja del cantante, desató comentarios en redes y habría sido percibido por la intérprete como una situación incómoda y humillante.