Christian Nodal y Ángela Aguilar enfrentarían crisis matrimonial: lo que se sabe hasta ahora

En medio de polémicas recientes y una constante presión mediática, fuentes cercanas a la pareja confirmaron que existe una crisis, aunque sin hablar de una ruptura definitiva.
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Christian Nodal y Ángela Aguilar enfrentarían crisis matrimonial
De acuerdo con información de People, una fuente directa aseguró que “es verdad” que la pareja enfrenta dificultades, aunque no se han revelado con precisión las causas que detonaron el distanciamiento.
El contexto no ha sido sencillo. En las últimas semanas, la pareja ha estado en el centro de la conversación por diversas controversias, entre ellas el lanzamiento del videoclip de “Un vals”, que generó comentarios en redes por la participación de una modelo que algunos usuarios vincularon con su ex Cazzu.
A esto se suma la decisión de posponer su boda religiosa, que originalmente estaba planeada para mayo, lo que encendió aún más las especulaciones. El propio Christian Nodal confirmó que los planes se aplazaron sin una nueva fecha definida debido a, según el cantante, la crisis de seguridad que se vive en Zacatecas.
Además, el escrutinio público ha sido constante desde que la pareja formalizó su relación y posterior matrimonio civil en 2024, lo que ha contribuido a tensiones inevitables en su vida privada.
Ángela Aguilar y Christian Nodal ya no estarían viviendo juntos
De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, Ángela Aguilar habría abandonado el pasado 14 de abril la casa que compartía con Christian Nodal en Houston para mudarse de forma provisional al rancho de su madre, Aneliz Álvarez, ubicado en Magnolia, Texas.
Según versiones que el comunicador atribuye a fuentes cercanas a la familia, la decisión estaría relacionada con la polémica generada por la elección de la modelo para el videoclip de Un vals, cuyo parecido con Cazzu, expareja del cantante, desató comentarios en redes y habría sido percibido por la intérprete como una situación incómoda y humillante.
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Ángela Aguilar reaparece en redes en medio de rumores de separación
Tras varios días de silencio, Ángela Aguilar volvió a Instagram en medio de la ola de rumores sobre una posible separación con Christian Nodal. Su reaparición no incluyó declaraciones sobre su vida personal, sino el anuncio de un nuevo proyecto musical, marcando así una postura clara: mantener lo privado fuera del foco mientras la conversación pública se intensifica.
El regreso coincide con semanas de especulación alimentadas por versiones de distanciamiento, así como la polémica reciente alrededor del videoclip “Un vals”. Aun así, la cantante optó por centrarse en su carrera y promocionar el lanzamiento de “La China de los Ojos Negros”, previsto para el 21 de abril, evitando responder directamente a la crisis mediática que rodea su relación.
Por ahora, ni Nodal ni Aguilar han hecho declaraciones directas sobre esta crisis, dejando que el silencio alimente aún más la expectativa pública sobre el futuro de una de las parejas más comentadas del regional mexicano.