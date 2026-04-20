Muere sorpresivamente Patrick Muldoon, estrella de 'Salvados por la campana', tras ataque al corazón

Patrick Muldoon, actor estadounidense reconocido por sus papeles en ‘Days of Our Lives’, ‘Melrose Place’ y la película ‘Starship Troopers’, falleció ayer domingo 19 de abril de 2026 a los 57 años tras sufrir un infarto en su casa de Beverly Hills, California.
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Su hermana, Shana Muldoon-Zappa, dio detalles a TMZ: “Patrick fue a basñarse el domingo por la mañana después de tomar café con su novia en su casa de Beverly Hills. Su novia decidió ver cómo estaba al notar que tardaba demasiado y lo encontró inconsciente en el suelo del baño. Los paramédicos acudieron de urgencia e intentaron reanimarlo, pero ya no hubo nada que pudieran hacer”. Los paramédicos llegaron de inmediato, pero ya no pudieron hacer nada por él.
La novia de Muldoon, Miriam Rothbart, fue quien lo encontró inconsciente en el piso del baño tras notar que tardaba demasiado en la ducha, después de que ambos tomaran café juntos esa mañana en la casa de Beverly Hills. Su representante confirmó el deceso a Variety.
Muldoon, quien no estaba casado y no tenía hijos, deja a su pareja Miriam Rothbart, a sus padres Deanna y Patrick Muldoon Sr., y a su hermana Shana Muldoon-Zappa (casada con Ahmet Zappa), con quien mantenía un estrecho vínculo familiar.
¿Quién es Patrick Muldoon?
Nacido como William Patrick Muldoon III el 27 de septiembre de 1968 en San Pedro, California, creció en Los Ángeles y estudió en la Universidad del Sur de California, donde jugó fútbol americano para los Trojans. Su carrera actoral comenzó mientras aún estaba en la universidad, con un pequeño rol como Matt en la comedia ‘¿Quién es el jefe?’ (1990). Poco después obtuvo un papel recurrente como Jeffrey Hunter en ‘Salvados por la campana’.
Se consolidó como estrella de telenovelas al interpretar a Austin Reed en ‘Days of Our Lives’ de 1992 a 1995, regresando brevemente entre 2011 y 2012. También brilló en ‘Melrose Place’ como Richard Hart durante varias temporadas. En cine alcanzó gran popularidad con el rol de Zander Barcalow en ‘Starship Troopers’ (1997), de Paul Verhoeven.
Entre sus trabajos más recientes como actor destacan ‘Deadlock’ (2021), ‘Vanquish’ (2021), ‘Dakota’ (2022), ‘Marlowe’ (2022) y ‘Murder at Hollow Creek’ (2023). Su última película como actor, el thriller ‘Dirty Hands’ (junto a Denise Richards y Michael Beach), tenía previsto su estreno este año.
Además, Muldoon se había consolidado como productor ejecutivo a través de su compañía Storyboard Productions, con créditos en filmes como ‘The Tribes of Palos Verdes’, ‘Arkansas’, ‘Marlowe’, ‘The Card Counter’, ‘The Dreadful’ y ‘Riff Raff’. En el momento de su muerte estaba produciendo ‘Kockroach’, una película protagonizada por Chris Hemsworth, Taron Egerton, Zazie Beetz y Alec Baldwin, con filmaciones en curso en Australia. Apenas dos días antes había compartido en Instagram su emoción por el proyecto.