Zayn Malik habría golpeado a Louis Tomlinson luego de una fuerte pelea en el set de su docuserie

La supuesta pelea durante la docuserie de Louis Tomlinson y Zayn Malik en Netflix

Según revela una investigación de The Sun, Louis Tomlinson y Zayn Malik habrían protagonizado un plea hace aproximadamente seis meses durante el rodaje de una docuserie de tres partes para Netflix.

El proyecto, concebido como un viaje por carretera a través de Estados Unidos, tenía como objetivo que los artistas limaran asperezas del pasado y profundizaran en su vínculo personal. Esta noticia resulta sorprendente dado que, tras el trágico fallecimiento de Liam Payne en octubre de 2024, ambos se habían mostrado más unidos que nunca, dejándose ver juntos en diversos conciertos y siendo captados compartiendo momentos de apoyo mutuo en Londres.

Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne y Harry Styles en la premiere de su película en Nueva York. (AP)

Según diversas fuentes, la pelea se intensificó cuando Zayn supuestamente hizo un comentario despectivo sobre la fallecida madre de Louis, Johannah Deakin. Ante la reacción de asombro de Louis, quien intentó alejarse del lugar, Zayn lo golpeó en la cara. Debido a que Zayn llevaba anillos, el impacto le provocó un corte en la cabeza y una conmoción cerebral, por lo que Louis tuvo que recibir atención médica de urgencia.

Louis Tomlinson y su madre en el backstage de los Brits (Louis Tomlinson/ Instagram )

El proyecto, anunciado en octubre de 2025 y dirigido por Nicola Marsh, fue cancelado. La propia directora compartió en sus historias de Instagram la portada de The Sun con el titular “Louis fue golpeado por Zayn” y escribió: “ Y ahí va todo un año de trabajo”. Netflix aún no ha confirmado oficialmente la cancelación, pero múltiples medios como People y Page Six reportan que el altercado llevó a pausar indefinidamente la producción.