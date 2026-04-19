Zayn Malik habría golpeado a Louis Tomlinson luego de una fuerte pelea en el set de su docuserie

Este fin de semana miles de fans notaron que Louis Tomlinson dejó de seguir a su excompañero de One direction,Zayn Malik en Instagram, un movimiento que coincide con reportes sobre una supuesta pelea entre ambos durante el rodaje de la docuserie del grupo para Netflix.
Malik aún lo sigue, pero las hermanas de Louis, Phoebe y Lottie Tomlinson también le dieron unfollow. Este gesto revive las tensiones entre los ex compañeros de One Direction y deja a los fans preocupados por el futuro de cualquier posible reconciliación entre ambos.
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La supuesta pelea durante la docuserie de Louis Tomlinson y Zayn Malik en Netflix
Según revela una investigación de The Sun, Louis Tomlinson yZayn Malik habrían protagonizado un plea hace aproximadamente seis meses durante el rodaje de una docuserie de tres partes para Netflix.
El proyecto, concebido como un viaje por carretera a través de Estados Unidos, tenía como objetivo que los artistas limaran asperezas del pasado y profundizaran en su vínculo personal. Esta noticia resulta sorprendente dado que, tras el trágico fallecimiento de Liam Payne en octubre de 2024, ambos se habían mostrado más unidos que nunca, dejándose ver juntos en diversos conciertos y siendo captados compartiendo momentos de apoyo mutuo en Londres.
Según diversas fuentes, la pelea se intensificó cuando Zayn supuestamente hizo un comentario despectivo sobre la fallecida madre de Louis, Johannah Deakin. Ante la reacción de asombro de Louis, quien intentó alejarse del lugar, Zayn lo golpeó en la cara. Debido a que Zayn llevaba anillos, el impacto le provocó un corte en la cabeza y una conmoción cerebral, por lo que Louis tuvo que recibir atención médica de urgencia.
El proyecto, anunciado en octubre de 2025 y dirigido por Nicola Marsh, fue cancelado. La propia directora compartió en sus historias de Instagram la portada de The Sun con el titular “Louis fue golpeado por Zayn” y escribió: “ Y ahí va todo un año de trabajo”. Netflix aún no ha confirmado oficialmente la cancelación, pero múltiples medios como People y Page Six reportan que el altercado llevó a pausar indefinidamente la producción.
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El impacto del distanciamiento entre Louis Tomlinson y Zayn Malik
El reciente unfollow de Louis Tomlinson a Zayn Malik se ha convertido en un fenómeno viral, dominando las tendencias globales en X, Instagram y TikTok. La comunidad de "directioners" ha manifestado una profunda devastación ante lo que muchos consideran el fin definitivo de cualquier esperanza de reconciliación entre ambos artistas. Mientras Louis mantiene en su lista de seguidos a Harry Styles,Niall Horan y al recordadoLiam Payne. A este movimiento se sumaron Phoebe y Lottie, hermanas de Louis, quienes también dejaron de seguir a Malik, un gesto que los seguidores interpretan como un sólido respaldo familiar.
Por el contrario, Zayn Malik, quien mantiene un perfil extremadamente selectivo con apenas 17 cuentas seguidas, aún conserva a Louis entre ellas. Este marcado contraste ha disparado un sinfín de teorías conspirativas y análisis detallados por parte de los fans. Pese a la falta de declaraciones oficiales, el silencio mediático no ha hecho más que alimentar la curiosidad.
Este nuevo episodio confirma que, a pesar de los años transcurridos desde la separación de One Direction, cualquier fricción entre sus exintegrantes sigue paralizando al mundo digital. Por ahora, la incertidumbre reina mientras los seguidores aguardan expectantes a que alguno de los protagonistas decida romper el silencio en los próximos días y ver que pasará con este esperado documental.