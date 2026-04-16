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Espectáculos

Eiza González habla del bullying que marcó su juventud y los estereotipos que tuvo que romper en Hollywood

La actriz recordó cómo las críticas a su físico afectaron su autoestima y habló de los estereotipos que enfrentó al inicio de su carrera.
jue 16 abril 2026 02:39 PM
Eiza González
Eiza González (Getty Images)

Eiza González habló abiertamente sobre los momentos difíciles que vivió desde muy joven, especialmente por las críticas a su físico cuando tenía apenas 15 años. Lejos de dejarse vencer por esas experiencias, con el tiempo las transformó en un mensaje enfocado en el amor propio y la aceptación.

Hoy, la actriz ha convertido ese aprendizaje en una parte importante de su discurso, promoviendo el empoderamiento femenino. Para ella, aceptarse tal como es, resistir las críticas y atreverse a perseguir sus sueños son fundamentales, dejando claro que ser fuerte y, al mismo tiempo, sensible, no tienen que ser opuestos.

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Eiza González revela cómo enfrentó el bullying en su juventud

Eiza González habló con total honestidad sobre cómo las críticas de algunos medios afectaron su autoestima cuando era muy joven, dejando en evidencia la presión que muchas mujeres enfrentan desde muy temprana edad.

Eiza González
Eiza González (Getty Images)

“Creo que es importante normalizar que todos somos iguales, que todos estamos pasando por situaciones y creo que vivimos en un mundo donde hay constante información siendo aventada en nuestra cara y estamos sobresaturados de información y sobre todo para las niñas jóvenes creo que es como muy complicado ver mujeres en las redes sociales que son perfectas”, expresó en entrevista que transmitió el programa Venga la alegría.

Con la intención de conectar con otras mujeres desde la honestidad, la actriz mexicana habló sobre cómo ha aprendido a aceptar su cuerpo con el paso del tiempo y por qué considera importante compartir ese proceso, especialmente para que más personas se sientan identificadas y dejen de sentirse juzgadas.

“Me pasa a mí, yo estoy en mis 30, ¿sabes? Entonces, para mí, normalizar mi cuerpo y dejar saber a otras mujeres que yo lo vivo, que lo he vivido, que es algo completamente normal, que no tienes que sentirte culpable, es importante”, aseguró.

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Eiza González rompe estereotipos en Hollywood

Aunque hoy presume una sólida carrera en Hollywood, Eiza González dejó claro que el camino no ha sido sencillo y que ha tenido que romper barreras dentro de una industria que, asegura, sigue encasillando a los latinos.

Eiza-González
Getty Images (Neilson Barnard/Getty Images)

“Siempre soy una persona a la que le gustan los retos y le gusta empujarse. No necesariamente digo que sea la mejor para hacerlo, pero lo trato. Y creo que soy un poco como ‘fearless’ (valiente) en ese aspecto. No me da miedo, eh... no atinarle o no hacerlo bien. Lo que me da más miedo es no tratar”.

Pero fue al hablar de sus inicios cuando lanzó una crítica directa a los estereotipos en el entretenimiento, revelando el tipo de papeles que le ofrecían al arrancar su carrera.

Eiza González
Eiza González (Getty Images)

“Yo sí siento que hay una responsabilidad cuando tienes la oportunidad de estar donde estoy yo, que son muy pocas personas, hacer un esfuerzo para cambiar un estereotipo latino. Y sí, en efecto, al principio creo que en mi carrera me ofrecían cosas como... la novia de... no tenía líneas o [me pedían salir] sexy todo el tiempo”.

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abril 2026

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