Eiza González habla del bullying que marcó su juventud y los estereotipos que tuvo que romper en Hollywood

Eiza González revela cómo enfrentó el bullying en su juventud

Eiza González habló con total honestidad sobre cómo las críticas de algunos medios afectaron su autoestima cuando era muy joven, dejando en evidencia la presión que muchas mujeres enfrentan desde muy temprana edad.

Eiza González (Getty Images)

“Creo que es importante normalizar que todos somos iguales, que todos estamos pasando por situaciones y creo que vivimos en un mundo donde hay constante información siendo aventada en nuestra cara y estamos sobresaturados de información y sobre todo para las niñas jóvenes creo que es como muy complicado ver mujeres en las redes sociales que son perfectas”, expresó en entrevista que transmitió el programa Venga la alegría.

Con la intención de conectar con otras mujeres desde la honestidad, la actriz mexicana habló sobre cómo ha aprendido a aceptar su cuerpo con el paso del tiempo y por qué considera importante compartir ese proceso, especialmente para que más personas se sientan identificadas y dejen de sentirse juzgadas.

“Me pasa a mí, yo estoy en mis 30, ¿sabes? Entonces, para mí, normalizar mi cuerpo y dejar saber a otras mujeres que yo lo vivo, que lo he vivido, que es algo completamente normal, que no tienes que sentirte culpable, es importante”, aseguró.