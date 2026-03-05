Harry Styles habla por primera vez sobre la muerte de Liam Payne

Harry Stylesse sinceró sobre el impacto que tuvo en su vida la muerte de Liam Payne. Durante su participación en el programa The Zane Lowe Show de Apple Music, el cantante británco explicó por qué la pérdida de su excompañero de One Direction fue especialmente difícil de afrontar.
El intérprete de “Watermelon Sugar” reflexionó sobre el vínculo que compartieron desde su juventud en la banda y cómo la trágica muerte de Payne, ocurrida en octubre de 2024 a los 31 años, marcó profundamente a quienes formaron parte de su historia personal y musical.
Harry Styles habla por primera vez sobre lo difícil que fue para él la muerte de Liam Payne
Harry Styles habló sobre el impacto emocional que le dejó la muerte de Liam Payne, su excompañero en One Direction. En una reciente entrevista, el cantante confesó que atravesar el duelo en medio de la atención pública fue muy difícil, pues no solo tuvo que procesar la pérdida, sino también lidiar con la forma en que el dolor se volvió un tema expuesto ante miles de personas.
"La idea de hablar de ello me cuesta un poco", dijo el cantante sobre cómo afronta la pérdida durante su participación en el programa The Zane Lowe Show de Apple Music. "Hubo un periodo tras su fallecimiento en el que me costó mucho reconocer lo extraño que es que la gente, de alguna manera, se apropie de tu dolor".
“Es difícil perder a cualquier amigo, pero es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti en tantos sentidos", agregó. "Es como si hubiera visto a alguien con el corazón más bondadoso que solo quería ser genial".
Según explicó Styles, la muerte de Payne lo llevó a replantearse muchas cosas en su vida y a reflexionar sobre lo que realmente quiere para su futuro: "Fue un momento muy importante para mí, ya que me permitió reflexionar sobre mi vida y decirme: 'Bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?'", y recalcó: "Creo que la mejor manera de honrar a tus amigos que fallecen es viviendo tu vida al máximo". Finalmente Harry llamó a Liam "persona súper especial" y dijo que la situación era "realmente triste".
El mensaje de Harry Styles tras la muerte de Liam Payne
Después de que Liam Payne muriera el 16 octubre de 2024 a los 31 años después de caerse del balcón del tercer piso del Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina, Harry Styles se pronunció sobre la pérdida de su amigo a través de su cuenta de Instagram.
"Estoy realmente devastado por el fallecimiento de Liam", escribió en Instagram al día siguiente de la muerte de su excompañero. "Su mayor alegría era hacer felices a los demás, y fue un honor estar a su lado mientras lo hacía".
“Liam vivió con una actitud abierta, con el corazón en la mano, con una energía contagiosa. Era cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos serán para siempre los más preciados de mi vida. Siempre lo extrañaré, mi querido amigo”, agregó.
El intérprete de "As It Was" concluyó su mensaje enviando amor a la familia de Payne: "Me rompe el corazón pensar en Karen, Geoff, Nicola y Ruth, su hijo Bear y todos aquellos en el mundo que lo conocieron y lo amaron como yo".
Antes del mensaje de Styles en Instagram, él y sus excompañeros de One Direction, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, publicaron una declaración conjunta en la que lamentaron la pérdida de Liam.
"Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam", comenzó el comunicado. "Con el tiempo, y cuando todos puedan hacerlo, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos profundamente".
“Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados para siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaron junto con nosotros. Lo extrañaremos muchísimo. Te amamos, Liam”, concluyó.