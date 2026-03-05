Harry Styles habla por primera vez sobre la muerte de Liam Payne

El mensaje de Harry Styles tras la muerte de Liam Payne

Después de que Liam Payne muriera el 16 octubre de 2024 a los 31 años después de caerse del balcón del tercer piso del Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina, Harry Styles se pronunció sobre la pérdida de su amigo a través de su cuenta de Instagram.

Harry Styles y Liam Payne (Getty Images)

"Estoy realmente devastado por el fallecimiento de Liam", escribió en Instagram al día siguiente de la muerte de su excompañero. "Su mayor alegría era hacer felices a los demás, y fue un honor estar a su lado mientras lo hacía".

“Liam vivió con una actitud abierta, con el corazón en la mano, con una energía contagiosa. Era cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos serán para siempre los más preciados de mi vida. Siempre lo extrañaré, mi querido amigo”, agregó.

El intérprete de "As It Was" concluyó su mensaje enviando amor a la familia de Payne: "Me rompe el corazón pensar en Karen, Geoff, Nicola y Ruth, su hijo Bear y todos aquellos en el mundo que lo conocieron y lo amaron como yo".

Louis Tomlinson, Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik y Niall Horan en One Direction (Kevin Kane)

Antes del mensaje de Styles en Instagram, él y sus excompañeros de One Direction, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, publicaron una declaración conjunta en la que lamentaron la pérdida de Liam.

"Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam", comenzó el comunicado. "Con el tiempo, y cuando todos puedan hacerlo, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos profundamente".

“Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados para siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaron junto con nosotros. Lo extrañaremos muchísimo. Te amamos, Liam”, concluyó.